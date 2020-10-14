فيصل بن فرحان وبومبيو: إيران تهدد أمن المنطقة

المناطق - الرياض

انطلق اليوم الأربعاء الحوار الاستراتيجي السعودي الأميركي في العاصمة واشنطن.

ويترأس الجلسات وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وعن الجانب الأميركي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحافي مشترك جمع بن فرحان وبومبيو، قال وزير الخارجية الأميركي: بحثت مع وزير خارجية السعودية الأمن المشترك وتعزيز التعاون العسكري معها. وأشار بومبيو إلى أن إيران تهدد أمن المنطقة وأمن السعودية.

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي: نتطلع لتعزيز علاقاتنا مع واشنطن، وبحث تعزيز استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن “قوى الإرهاب تواصل تهديد استقرار المنطقة”.

وأضاف أن البرنامجين النووي والصاروخي لإيران يمثلان تهديدا كبيرا للمنطقة، مضيفا أن بلاده ستواصل التصدي لزعزعة إيران لأمن المنطقة، مؤكداً أن “نشاطات إيران النووية والصاروخية تمثل تهديدا كبيرا للمنطقة”.

وأشار إلى أن النظام الإيراني لا يزال يمول الجهات المعادية للمملكة، والحوثيون يمثلون خطرا على إيصال المساعدات إلى اليمن، وسنناقش إيجاد حل سياسي في اليمن.

وقال وزير الخارجية السعودي إن المملكة ستعزز التعاون الدفاعي والتجاري مع واشنطن.

كما تطرق بن فرحان إلى أزمة جائحة كورونا قائلاً: السعودية ستواصل جهودها في مواجهة كورونا بصفتها رئيسا لقمة العشرين.

وستركز جلسات الحوار على التزامات البلدين لتعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والنمو الاقتصادي والتواصل بين الشعبين، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية الممتدة لعقود بين السعودية والولايات المتحدة.