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مزاد الصقور.. أغلى صفقة شاهين فرخ بالعالم بـ650 ألف ريال

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مزاد الصقور.. أغلى صفقة شاهين فرخ بالعالم بـ650 ألف ريال

مزاد الصقور.. أغلى صفقة شاهين فرخ بالعالم بـ650 ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=912232
المناطق - الرياض

تصدّر مزاد نادي الصقور السعودي حديث المجالس، لاسيما الصقارين والمهتمين بهذا المجال، بعد أن حقق اليوم الخامس من المزاد مبيعات بلغت نحو مليون ريال، منها 650 ألف ريال لصقر شاهين فرخ، قادم من ظهرة حفر الباطن، في صفقة قياسية وصفت بالأعلى تاريخياً لشاهين فرخ، والأعلى حتى الآن في مزاد النادي، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل.

ويؤكد الصقار والتاجر صالح بن عبدالعزيز المطيري، المشتري للصقر الأغلى، أنه توجه اليوم مبكراً لموقع المزاد على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في مَلهم، شمال مدينة الرياض، بعد أن رأى مواصفات الصقر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخطط لشراء الصقر مهما كلف الأمر.

ويعد الشاهين فرخ الذي عرض أمس الثلاثاء أعلى صفقة يحققها المطيري طيلة فترة عمله في عالم الصقور، على مدى أكثر من 25 سنة، بعد أن بقي محتفظاً في ذاكرته بأعلى صفقة حققها قبل أعوام بستمائة ألف ريال، مقدراً حجم تجارته من الصقور سنوياً من 3 إلى 4 ملايين ريال، لتبلغ حجم مبيعاته طيلة سنوات عمله نحو 100 مليون ريال.

وكشف صالح المطيري أن هوايته وولعه بالصقور بدأ منذ الصغر، وانتقلت من كونها مجرد هواية إلى تجارة واستثمار مربح، أكسبته الخبرة والدراية والمعرفة، تعرّف فيها على كل أسواق الصقور ومزاداتها، التي يحرص على زيارتها كلها، لكنه يؤكد أن مزاد نادي الصقور كان أفضلها وأكثر تنظيماً، ويمنح مزايا للطاروح والمشتري، مثل شهادة تصدير السفر للطير، ودعم الصقارين (الطواريح) من خلال استقبالهم وتأمين السكن والنقل لهم ولصقورهم من مناطقهم إلى موقع المزاد.

ويصنف الصقر الأغلى من النوادر بعد تكامل مواصفاته وصفاته الجمالية، حيث يتسم طوله وعرضه بـ 16 إنشاً، ووزنه 1122 غراماً، تم صيده قبل يوم واحد من عرضه في المزاد، وذلك أثناء هجرته من مرتفعات آسيا وأوروبا، مروراً بالمملكة فوق ظهرة حفر الباطن، من قبل الطاروح حمدان عوض عبيد الشمري.

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