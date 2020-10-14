أمانة الاحساء تنفذ – شاطئ معياري – لتطوير وجهة العقير السياحية

وأشار العوفي الى ان المشروع يقع في الجزء الشرقي من شاطئ العقير وتبلغ مساحته 65 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تزيد على 3 آلاف زائر في اليوم الواحد لمايحتويه من أنشطة ترفيهية ورياضية تخدم كافة فئات المجتمع ومنها( مناطق تشميس وأخرى للسباحة ، موقع لرياضة الكياك ، موقع لرياضة كرة الطائرة الشاطئية ، مناطق للتأمل والاسترخاء ، منطقة فعاليات، مواقع للمقاهي ونقاط البيع والمطاعم العالمية ) .

وأضاف العوفي .. المشروع يأتي ضمن توجهات الأمانة لتطوير وجهة شاطئ العقير السياحية والسعي الى مضاعفة اعداد زائريه بصفة مستمرة ، ومن المتوقع ان يكون مشروع الشاطئ المعياري متاحاً لمرتاديه خلال الربع الثاني من العام القادم 2021 م.