أمانة الاحساء تنفذ – شاطئ معياري – لتطوير وجهة العقير السياحية

كشف وكيل أمانة الاحساء للمشاريع المهندس هشام العوفي عن ان الأمانة تعكف على تنفيذ مشروع شاطئ معياري (Blue Flag Beach ) وذلك في نطاق خططها التطويرية بشاطئ العقير بالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية ،وضمن مشاريع مبادرة انسنة المدن والهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني بالمدينة، وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة ، ونوه الملحم الى ان المشروع يتضمن عدد من الانشطة المختلفة بعناصر مستدامة تنطبق عليها المعايير .
وأشار العوفي الى ان المشروع يقع في الجزء الشرقي من شاطئ العقير وتبلغ مساحته 65 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تزيد على 3 آلاف زائر في اليوم الواحد لمايحتويه من أنشطة ترفيهية ورياضية تخدم كافة فئات المجتمع ومنها( مناطق تشميس وأخرى للسباحة ، موقع لرياضة الكياك ، موقع لرياضة كرة الطائرة الشاطئية ، مناطق للتأمل والاسترخاء ، منطقة فعاليات، مواقع للمقاهي ونقاط البيع والمطاعم العالمية ) .
وأضاف العوفي .. المشروع يأتي ضمن توجهات الأمانة لتطوير وجهة شاطئ العقير السياحية والسعي الى مضاعفة اعداد زائريه بصفة مستمرة ، ومن المتوقع ان يكون مشروع الشاطئ المعياري متاحاً لمرتاديه خلال الربع الثاني من العام القادم 2021 م.
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