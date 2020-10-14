نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس نادي القادسية السابق والمكلف

الدمام _ فتحية العبدالله

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أن القطاع الرياضي، ركيزة مهمة في تنمية وتطوير القدرات الوطنية، وهو قطاع مهم في صناعة التحول نحو المجتمع الحيوي، وذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) برئيس مجلس إدارة نادي القادسية السابق مساعد الزامل، وأعضاء المجلس والرئيس الجديد المكلف ناصر الدغيثر.

وبارك سموه النجاحات التي حققها النادي خلال الفترة الماضية ، مبيناً سموه أنه يجب على الإدارة الجديدة أهمية مواصلة ذلك، والتفاف محبي وجمهور النادي لتحقيق هذه الغاية، والحرص على تفعيل الحوكمة والشفافية وفق استراتيجية وزارة الرياضة، والعمل على تطوير الألعاب المختلفة، لتحويل النادي لوجهة جاذبة لمحبي الرياضة في محافظة الخبر، متمنياً سموه للزامل التوفيق في محطته القادمة، ولأعضاء وجماهير النادي التوفيق في منافسات الموسم الرياضي القادم.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة نادي القادسية السابق مساعد الزامل باسمه وباسم أعضاء المجلس شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه -يحفظهما الله- على الدعم المستمر والمتواصل للنادي ولرياضة المنطقة ، الأمر الذي أسهم في عودة النادي لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومواصلة العمل على استدامة موارد النادي.