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“البيئة” تودع أكثر من 10 ملايين ريال في حسابات مشاريع الثروة السمكية
http://almnatiq.net/?p=912249
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، صرفها للدفعة الثالثة من الدعم المالي لمشاريع قطاع الثروة السمكية ضمن برنامج الإعانات الزراعية.
وأوضحت الوزارة، أن قيمة استحقاق الدورة الثالثة من الدعم بلغت أكثر من 10 ملايين ريال، وزعت على مشاريع متخصصة بالاستزراع المائي في المياه المالحة، بعد تقدم المشاريع للدعم عبر منصة “زراعي” التابعة للوزارة.
وبينت أن الدعم شمل أكثر من 1,900 طن من مشاريع الاستزراع السمكي وأكثر من 3,600 طن من استزراع الروبيان، مؤكدة أن هذا الدعم سيسهم في تعزيز الاستهلاك الصحي وتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، عبر استثمارٍ أكبر للموارد الطبيعية؛ بهدف النهوض بقطاع الاستزراع السمكي في المملكة.
يشار إلى أن مجموع ما قدمه برنامج الإعانات الزراعية لقطاع الاستزراع السمكي منذ انطلاقه بلغ أكثر من 30 مليون ريال حتى الآن، حيث يعمل البرنامج على توفير الدعم لقطاع الاستزراع المائي لزيادة إسهامه في الناتج الوطني المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة من
الأغذية السمكية، بشكل يدعم تنوع مصادر الدخل .

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