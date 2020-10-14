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وزير الشؤون الإسلامية يرأس الاجتماع الافتراضي الأول للجنة التعاملات الإلكترونية

وزير الشؤون الإسلامية يرأس الاجتماع الافتراضي الأول للجنة التعاملات الإلكترونية

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وزير الشؤون الإسلامية يرأس الاجتماع الافتراضي الأول للجنة التعاملات الإلكترونية

وزير الشؤون الإسلامية يرأس الاجتماع الافتراضي الأول للجنة التعاملات الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=912253
المناطق - الرياض

رأس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة اليوم , الاجتماع الافتراضي الأول للجنة التعاملات الإلكترونية، بحضور معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية نائب رئيس اللجنة الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد وأعضاء اللجنة .
ونوه بما تحظى به الوزارة من دعم متواصل من القيادة الرشيدة للقيام بجميع مهامها وأعمالها التي تسعى من خلالها لتحقيق رسالتها في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، لا سيما ما يتصل بالعناية ببيوت الله، والدعوة والإرشاد ونشر منهج الوسطية والاعتدال ، مؤكداً أهمية مواكبة رؤية 2030 في مجال خدمة وتحقيق رسالة الوزارة، والاستفادة من التقنية في التيسير على المواطن والمقيم وموظفي الوزارة.
كما شدد معاليه على أهمية تفعيل التقنية في جميع تعاملات الوزارة والسرعة والدقة في التنفيذ لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 وتحقيق مستهدفاته، مبيناً أن الوزارة تسعى دائمًا لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في توفير الخدمات كافة للمستفيدين منها بأحدث الوسائل والإمكانيات .
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وهي: دراسة تقرير قياس التحول الرقمي الحكومي (القياس الثامن) مع خارطة الطريق لجهات الوزارة، والتوصيات الصادرة عن برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)، إلى جانب استعراض الدليل الإسترشادي لإعداد إستراتيجية التحول الرقمي بالوزارة وفروعها.

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