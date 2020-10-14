رفعت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” مخصخصات منحها المالية إلى 10 ملايين ريال للشركات الناشئة المشاركة في برنامج مسرعة “تقدّم” للأعمال الناشئة في نسخته الرابعة .
وتهدف مضاعفة هذه المنح عن العام الماضي لتسريع وتعزيز نجاح بعض الأعمال التجارية الجديدة والشركات الناشئة الواعدة في المملكة ، حيث انضمت 59 شركة ناشئة في مختلف المجالات إلى برنامج مسرعة “تقدّم” في نسخته الحالية ، بما في ذلك الزراعة واللوجستيات والرعاية الصحية والعقارات والتعليم وغيرها .
وأوضح نائب رئيس الابتكار والتنمية الاقتصادية بجامعة “كاوست” كيفين كولين أن عدد الشركات الناشئة المقبولة في هذا البرنامج نظير دعم الجامعة بالتعاون مع أحد البنوك المحلية في إطار المسؤولية الأجتماعية ، مشيراً إلى أن الركيزة الأساسية لبرنامج مسرعة “تقدّم” تتمثل في تزويد الشركات الناشئة بمجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والإرشادية اللازمة .
يذكر أن الشركات الناشئة ستستفيد من المنح المالية المقدمة في التسويق والإعلان والتطوير الرقمي ، حيث تؤمن “كاوست” بضرورة صقل جيل جديد متخصص في الحلول التي تركز على المستقبل في مجالات التجارة والتكنولوجيا واستدامة الغذاء والمياه والحلول الصناعية والرقمية .
جامعة “كاوست” ترفع مخصخصات منحها المالية لرواد الأعمال إلى ١٠ ملايين ريال
رفعت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” مخصخصات منحها المالية إلى 10 ملايين ريال للشركات الناشئة المشاركة في برنامج مسرعة “تقدّم” للأعمال الناشئة في نسخته الرابعة .
التعليقات (٠) اضف تعليق