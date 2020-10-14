جامعة “كاوست” ترفع مخصخصات منحها المالية لرواد الأعمال إلى ١٠ ملايين ريال

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رفعت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” مخصخصات منحها المالية إلى 10 ملايين ريال للشركات الناشئة المشاركة في برنامج مسرعة “تقدّم” للأعمال الناشئة في نسخته الرابعة .

وتهدف مضاعفة هذه المنح عن العام الماضي لتسريع وتعزيز نجاح بعض الأعمال التجارية الجديدة والشركات الناشئة الواعدة في المملكة ، حيث انضمت 59 شركة ناشئة في مختلف المجالات إلى برنامج مسرعة “تقدّم” في نسخته الحالية ، بما في ذلك الزراعة واللوجستيات والرعاية الصحية والعقارات والتعليم وغيرها .

وأوضح نائب رئيس الابتكار والتنمية الاقتصادية بجامعة “كاوست” كيفين كولين أن عدد الشركات الناشئة المقبولة في هذا البرنامج نظير دعم الجامعة بالتعاون مع أحد البنوك المحلية في إطار المسؤولية الأجتماعية ، مشيراً إلى أن الركيزة الأساسية لبرنامج مسرعة “تقدّم” تتمثل في تزويد الشركات الناشئة بمجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والإرشادية اللازمة .

يذكر أن الشركات الناشئة ستستفيد من المنح المالية المقدمة في التسويق والإعلان والتطوير الرقمي ، حيث تؤمن “كاوست” بضرورة صقل جيل جديد متخصص في الحلول التي تركز على المستقبل في مجالات التجارة والتكنولوجيا واستدامة الغذاء والمياه والحلول الصناعية والرقمية .