جامعة حائل : تأهل ثلاث فرق من طلاب كلية الهندسة بجامعة حائل في المسابقة الدولية ASQ‏

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تأهلت ثلاثة مشاريع مقدمة من طلاب كلية الهندسة بجامعة حائل إلى المرحلة النهائية في المسابقة الدولية للجمعية الأمريكية للجودة لمشاريع الطلاب لعام 2020 (ASQ-EMEA Students Competition 2020) التي تضم متنافسين من طلاب مراحل البكالوريوس والدراسات العليا من دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

حيث تأهل طلاب كلية الهندسة بجامعة حائل وهم: الطالب عبدالرحمن فهد الزامل المتقدم بمشروع “تطبيق القياسات الدقيقة في الشركة السعودية للكهرباء” والطالب سعود الصايل الشمري المتقدم بمشروع حول “استخدام تطبيقات الجوال الذكية لتحسين العمليات في مؤسسات التدريب التقني في المملكة”، كما تأهل المشروع الثالث عن “تصميم وتنفيذ وتشغيل النادي الطلابي للإبداع والابتكار ” تقدم به فريق طلاب مرحلة البكالوريوس في الكلية وهم: أحمد بهاء الدين عيشوني وضرغام الياسري (من قسم الهندسة الصناعية)، ومحمد أيوب عيشوني ونايف الشمري (من قسم الهندسة الميكانيكية).

والجدير بالذكر أن هذا التأهل للأدوار النهائية جاء بعد مشاركة فرق كلية الهندسة في المسابقة الإقليمية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط التي تمت من خلال تقديم عروض فيديو قدم فيها الطلاب مشاريعهم وتم تحكيمها دوليا من قبل خبراء الجمعية الأمريكية للجودة على مستوى المنطقة، وسوف تختتم المسابقة ويعلن عن المشاريع النهائية الفائزة يوم غد الخميس 15 أكتوبر 2020م عبر القنوات الإلكترونية حيث يعرض أعضاء كل فريق مشروعهم أمام لجنة التحكيم الدولية والإجابة عن أسئلة الخبراء.

أوضح ذلك عميد كلية الهندسة بجامعة حائل الدكتور عبد العزيز بن سالم الغامدي الذي أكد أن هذا التأهل جاء نتيجة الدعم المستمر لمعالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، ومتابعة من سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور ماجد محيا الحيسوني، وسعادة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور زيد بن مهلهل الشمري، وتحفيزهم المستمر لأبنائهم الطلاب خاصة على مستوى المعارف والعلوم ذات الارتباط الاستراتيجي مع رؤية المملكة 2030 كالجودة الشاملة والتميز المؤسسي، والثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي.

وبهذه المناسبة وجه عميد كلية الهندسة بجامعة حائل الشكر والتهنئة إلى الطلاب والفريق المشرف على برنامج ماجستير هندسة وإدارة الجودة ونادي الإبداع والابتكار في الكلية.