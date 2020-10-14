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أمانة الشرقية تنفذ 780 جولة رقابية و ترصد 43 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق المركزية

أمانة الشرقية تنفذ 780 جولة رقابية و ترصد 43 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق المركزية

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أمانة الشرقية تنفذ 780 جولة رقابية و ترصد 43 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق المركزية

أمانة الشرقية تنفذ 780 جولة رقابية و ترصد 43 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق المركزية
http://almnatiq.net/?p=912264
المناطق - فتحية عبدالله

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية يوم أمس الثلاثاء 26/2/1442هـ، 780 جولة رقابية، بالإضافة لـ 3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والتي تأتي ضمن جولاتها الرقابية لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية، والتي على إثرها تم قيد 43 مخالفة، منها 31 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و 9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، و 3 مخالفات تكدس في مساكن العمالة.

كما قامت الأمانة يوم أمس بغسل وتعقيم وتطهير 764 موقعاً، باستخدام 152545 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 479 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع 7617 طن من النفايات، وإزالة 4016 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9402 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بكافة الخدمات البلدية في المنطقة، حيث تستقبل الملاحظات والشكاوى والبلاغات عبر مركز (940).

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