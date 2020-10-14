أمين الشرقية يوقع اتفاقيتي شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المبادرات في الخبر

المناطق - فتحية عبدالله

وقّع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الأربعاء 27/02/1442هـ، في مقر الأمانة بالدمام اتفاقيتي شراكة مع القطاع الخاص، تهدف لتنفيذ عدد من المبادرات التطويرية في محافظة الخبر، بحضور رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي.

حيث وقع المهندس فهد الجبير الاتفاقية الأولى مع الأستاذ عبد الله الفوزان لتنفيذ مسجد لخدمة مرتادي واجهة الخبر البحرية، ضمن خدمات الواجهة البحرية.

كما تم توقيع اتفاقية مع الأستاذ خالد الشبيلي لتنفيذ مجسمين جماليين في كل من دوار التحلية بالخبر وتقاطع طريق الملك عبد الله مع شارع الأمير تركي بالخبر .

وقال المهندس فهد الجبير خلال توقيعه الاتفاقيات، أن الأمانة تولي اهتمام للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لما لها من انعكاسات ايجابية على التنمية الشاملة؛ وتعود بالنفع على تطوير وتحسين مرافق المنطقة وميادينها.

من جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن محافظة الخبر تشهد نهضة تنموية في شتى المجالات، كما أنها شهدت عدد من الشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية.