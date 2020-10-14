طائرة دريملاينر جديدة تنضم لأسطول الخطوط السعودية

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وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ظهر اليوم ، طائرة جديدة من طراز بوينج B787-10 (دريملاينر) برقم التسجيل (HZ-AR28) قادمة من مقر شركة بوينج بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتُعد الطائرة الجديدة النسخة الأحدث من طائرة الأحلام خامس الطائرات وصولاً من ذات الطراز من مجموع 8 طائرات تنضم تباعاً إلى أسطول السعودية.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية سامي سندي ، أن الطائرة الجديدة بتقنيتها الحديثة وإمكاناتها العالية ستعزز وتدعم الأسطول الحديث والمتنامي للناقل الوطني وستسهم في تنفيذ الخطط التشغيلية، لافتا إلى أن تحديث أسطول الخطوط السعودية يتم وفق برنامج يراعي الاحتياجات الآنية والمستقبلية للناقل الوطني، ما سيخدم الأهداف التشغيلية والتسويقية لـ”السعودية”.

وتتميز طائرة (B787-10) بخصائص حديثة في تصميمها الداخلي ورحابة مقصورتها التي تحوي 333 مقعداً لدرجة الضيافة و 24 مقعدا لدرجة الأعمال جرى تجهيزها بالكامل بأحدث وسائل الراحة وتقنية الاتصالات ، فيما توفر استهلاك الوقود بنسبة (25 %) إلى جانب قدرتها على خفض الانبعاثات الضارة مقارنة بالطائرات الأخرى عريضة البدن.

يذكر أن حجم أسطول الخطوط السعودية حالياً يبلغ (144) طائرة منها (33) طائرة من طراز بوينج (B777-300) و (13) طائرة من طراز (B787-9) و (5) طائرات من طراز (B787-10) , إلى جانب (46) طائرة من طراز ايرباص (A320) و (15) طائرة من طراز (A321) و (32) طائرة من طراز (A330-300) .