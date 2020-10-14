احدث الأخبار

بومبيو: تركيا تدعم أذربيجان في قره باغ
أبرز المواد
 بلدي طريف يعقد جلسته الثامنة والستون ويقر عددًا من المشاريع ويستقبل المقترحات
منطقة الحدود الشمالية
 أمير منطقة مكة يستقبل مدير شرطة المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 شرطة القصيم : القبض على مقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم
منطقة القصيم
 طائرة دريملاينر جديدة تنضم لأسطول الخطوط السعودية
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس المجلس البلدي بالنعيرية
المنطقة الشرقية
 نائب أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة
المنطقة الشرقية
 بلدية القطيف: إصلاح أكثر من 3 آلاف متر مربع من حفر الشوارع خلال شهر
المنطقة الشرقية
 أمين الشرقية يوقع اتفاقيتي شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المبادرات في الخبر
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ 780 جولة رقابية و ترصد 43 مخالفة للتدابير الصحية والتكدس في الأسواق المركزية
المنطقة الشرقية
 جامعة حائل : تأهل ثلاث فرق من طلاب كلية الهندسة بجامعة حائل في المسابقة الدولية ASQ‏
أبرز المواد
 جامعة “كاوست” ترفع مخصخصات منحها المالية لرواد الأعمال إلى ١٠ ملايين ريال
أبرز المواد
بومبيو: تركيا تدعم أذربيجان في قره باغ

بومبيو: تركيا تدعم أذربيجان في قره باغ

أبرز المواد
بلدي طريف يعقد جلسته الثامنة والستون ويقر عددًا من المشاريع ويستقبل المقترحات

بلدي طريف يعقد جلسته الثامنة والستون ويقر عددًا من المشاريع ويستقبل المقترحات

منطقة الحدود الشمالية
أمير منطقة مكة يستقبل مدير شرطة المنطقة

أمير منطقة مكة يستقبل مدير شرطة المنطقة

منطقة مكة المكرمة
شرطة القصيم : القبض على مقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم

شرطة القصيم : القبض على مقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم

منطقة القصيم

طائرة دريملاينر جديدة تنضم لأسطول الخطوط السعودية

طائرة دريملاينر جديدة تنضم لأسطول الخطوط السعودية
http://almnatiq.net/?p=912270
المناطق - واس

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ظهر اليوم ، طائرة جديدة من طراز بوينج B787-10 (دريملاينر) برقم التسجيل (HZ-AR28) قادمة من مقر شركة بوينج بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتُعد الطائرة الجديدة النسخة الأحدث من طائرة الأحلام خامس الطائرات وصولاً من ذات الطراز من مجموع 8 طائرات تنضم تباعاً إلى أسطول السعودية.
وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية سامي سندي ، أن الطائرة الجديدة بتقنيتها الحديثة وإمكاناتها العالية ستعزز وتدعم الأسطول الحديث والمتنامي للناقل الوطني وستسهم في تنفيذ الخطط التشغيلية، لافتا إلى أن تحديث أسطول الخطوط السعودية يتم وفق برنامج يراعي الاحتياجات الآنية والمستقبلية للناقل الوطني، ما سيخدم الأهداف التشغيلية والتسويقية لـ”السعودية”.
وتتميز طائرة (B787-10) بخصائص حديثة في تصميمها الداخلي ورحابة مقصورتها التي تحوي 333 مقعداً لدرجة الضيافة و 24 مقعدا لدرجة الأعمال جرى تجهيزها بالكامل بأحدث وسائل الراحة وتقنية الاتصالات ، فيما توفر استهلاك الوقود بنسبة (25 %) إلى جانب قدرتها على خفض الانبعاثات الضارة مقارنة بالطائرات الأخرى عريضة البدن.
يذكر أن حجم أسطول الخطوط السعودية حالياً يبلغ (144) طائرة منها (33) طائرة من طراز بوينج (B777-300) و (13) طائرة من طراز (B787-9) و (5) طائرات من طراز (B787-10) , إلى جانب (46) طائرة من طراز ايرباص (A320) و (15) طائرة من طراز (A321) و (32) طائرة من طراز (A330-300) .

روابط ذات صلة

بومبيو: تركيا تدعم أذربيجان في قره باغ

بومبيو: تركيا تدعم أذربيجان في قره باغ
جامعة حائل : تأهل ثلاث فرق من طلاب كلية الهندسة بجامعة حائل في المسابقة الدولية ASQ‏

جامعة حائل : تأهل ثلاث فرق من طلاب كلية الهندسة بجامعة حائل في المسابقة الدولية ASQ‏
جامعة “كاوست” ترفع مخصخصات منحها المالية لرواد الأعمال إلى ١٠ ملايين ريال

جامعة “كاوست” ترفع مخصخصات منحها المالية لرواد الأعمال إلى ١٠ ملايين ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*