بلدية القطيف: إصلاح أكثر من 3 آلاف متر مربع من حفر الشوارع خلال شهر

المناطق - فتحية عبدالله

تواصل بلدية محافظة القطيف أعمال تطوير وإعادة سفلتة عدد من الشوارع المتضررة داخل الأحياء السكنية، وتخطيط الشوارع الرئيسية ودهان الأرصفة والمطبات، وذلك في إطار جهود البلدية للحفاظ على شبكة الطرق وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر ضمن برنامج صيانة الشوارع.

وأوضحت البلدية أنها تعمل وفق خطة مرحلية تضمن تغطية جميع المواقع وفق الاحتياجات والامكانيات المتاحة، حيث أن مشاريع السفلتة تندرج ضمن خطة البلدية الرامية لاستكمال البنية التحتية، مشيرة إلى حرص البلدية على التحسين والتطوير، لافتة الى أن تأخر سفلتة وتحسين بعض المواقع يعود إلى عدم انتهاء أعمال قطاعات خدمية أخرى في تلك الشوارع.

وبينت أن المشاريع التي تقوم عليها مدرجة ضمن خطة سابقة ومعتمدة من البلدية والمجلس البلدي، والتي تأتي استمراراً لجهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والمدن وتحقيق رضا مستخدميها في أنحاء المحافظة، وتشمل أيضاً صيانة ودهان الأرصفة بالشوارع الرئيسة والحيوية في المحافظة، بالإضافة إلى إصلاح الحفر وأعمال دهان المطبات الصناعية، وإزالة المطبات المخالفة وإعادة دهان وتخطيط المسارات في الشوارع وتجديد دهان خطوط المشاة وتهيئة المواقع لزراعة الأشجار والزهور لزيادة الرقعة الخضراء وإزالة الأنقاض وتركيب لوحات إرشادية جديدة ضمن أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير الشوارع.

وأكدت أنها تسعى من خلال استراتيجية وخطة عمل متكاملة وشاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة ومعالجة وإزالة كافة أنواع التشوه في المحافظة، للارتقاء بجميع الطرق وفق أعلى المعايير والجودة الشاملة وتحقيق أهداف التنمية.

وأوضحت بأن مبادرة تحسين المشهد الحضري أسفرت خلال شهر صفر الحالي لهذا العام 1442هـ، عن إصلاح 3475 مترا مربعا من حفر الشوارع، وإصلاح 1850 مترا طوليا للأرصفة المتهالكة، وتركيب 44 لوحة إرشادية واعادة دهان وتخطيط 6896 مترا مربعا من الشوارع وخطوط المشاة وصيانة 63 منهول.

داعية الجميع إلى التفاعل مع الفرق الميدانية لمعالجة المظاهر السلبية بجميع أشكالها للحفاظ على البيئة والممتلكات من خلال الابلاغ عن أي مظاهر سلبية عبر مركز “940”.