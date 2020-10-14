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نائب أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة

نائب أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=912274
المناطق - فهد المريخي

 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة السيد لودوفيك بويّ ، الذي باشر عمله في المملكة حديثاً.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بالعلاقات الوثيقة التي تربط المملكة بجمهورية فرنسا، والتي شملت مختلف المجالات، وسعي البلدين نحو تعزيز هذه العلاقة وتطويرها.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقة بين البلدين.

من جهته أعرب سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة السيد لودوفيك بويّ عن شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال ، مبيناً أنه يتطلع في بداية فترة عمله للاطلاع عن قرب على ما تتمتع به المملكة من تراث وحضارة، والتعرف على ما شهدته من تطور ونماء لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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