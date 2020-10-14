نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس المجلس البلدي بالنعيرية

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http://almnatiq.net/?p=912277
المناطق - فهد المريخي

نوه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله- للنهوض بدور المجالس البلدية، وتفعيلها لتكون جهة فاعلة في تطوير العمل البلدي، ونقله لآفاقٍ جديدة.

وذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) برئيس المجلس البلدي لمحافظة النعيرية مبارك بن محمد السهلي، وأعضاء المجلس.

وأكد سموه على أهمية التفاعل مع ملاحظات ومرئيات المواطنين، واطلاعهم على جهود المجلس وإبرازها، والمتابعة الفاعلة للمشروعات، وتنسيق الجهود مع بلدية المحافظة لمعالجة كل ما يطرأ على عمل المجلس، مع أهمية المبادرة لتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية، بما يحقق مفهوم جودة الحياة، ومستهدفات رؤية المملكة٢٠٣٠، متمنياً سموه للمجلس وأعضاءه التوفيق.

من جهته قدم رئيس المجلس البلدي لمحافظة النعيرية مبارك السهلي، باسمه وباسم أعضاء المجلس الشكر والعرفان لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة، ودعم لمسيرة المجلس، وحرص على تفعيل دوره في تطوير منظومة العمل البلدي.

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