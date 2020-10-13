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شرطة القصيم : القبض على مقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم

شرطة القصيم : القبض على مقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم
http://almnatiq.net/?p=912287
المناطق - واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مقيمَين من الجنسية المصرية في العقدين الرابع والخامس من العمر) ، وذلك إثر تورطهما بممارسة أساليب احتيال ونصب على العمالة الوافدة وتمكنهما من الاستيلاء على ما يحملونه من أموال ، وقد عثر بحوزتهما على مبلغ 23 ألف ريال ، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة .

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