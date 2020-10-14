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أمير منطقة مكة يستقبل مدير شرطة المنطقة

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أمير منطقة مكة يستقبل مدير شرطة المنطقة

أمير منطقة مكة يستقبل مدير شرطة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=912289
المناطق - جدة

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، التقرير السنوي لشرطة المنطقة.
وقدّم سمو أمير مكة المكرمة ، شكره لرجال الأمن نظير الأعمال التي يقومون بها وجهودهم الدائمة بعد توفيق الله في حفظ الأمن والأمان وحماية الأرواح والممتلكات.
وتضمّن التقرير الذي سلمه لسموه مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، إحصاءات عن الحوادث الجنائية ، وكذلك الإجراءات التطويرية والجهود الامنية التي تم تنفيذها في كافة محافظات المنطقة.

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