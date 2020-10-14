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بلدي طريف يعقد جلسته الثامنة والستون ويقر عددًا من المشاريع ويستقبل المقترحات

بلدي طريف يعقد جلسته الثامنة والستون ويقر عددًا من المشاريع ويستقبل المقترحات

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بلدي طريف يعقد جلسته الثامنة والستون ويقر عددًا من المشاريع ويستقبل المقترحات

بلدي طريف يعقد جلسته الثامنة والستون ويقر عددًا من المشاريع ويستقبل المقترحات
http://almnatiq.net/?p=912292
المناطق - طريف

عقد المجلس البلدي بطريف جلسته الثامنة والستون مساء يوم أمس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس الأستاذ عبدالله المنفي الرويلي .
حيث ناقش مع الأعضاء قرارات المجلس في الجلسة السابقة وما تم تنفيذها من تلك القرارات كما ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة ومن أهمها خطة البلدية بتشجير المحافظة وزيادة الرقعة الخضراء فيها .
كما قرر المجلس تغير نظام الإنارة في الشوارع الرئيسية ليكون بنظام LED .
ويسر المجلس استقبال الآراء والمقترحات عن طريق زيارة مقر المجلس أو الدخول للموقع الألكتروني
‏https://majales.momra.gov.sa/MOMRA/InnerPortal/Majlis/default.aspx?majlisuc=Meetings

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