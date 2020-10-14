بومبيو: تركيا تدعم أذربيجان في قره باغ

المناطق - وكالات

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الجانبين الأرمني والأذربيجاني في قره باغ إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية المعلنة في منطقة النزاع.

وصرح بومبيو بأن الولايات المتحدة تحث كلا طرفي النزاع على تنفيذ الالتزامات المتفق عليها والكف عن استهداف المناطق المدنية.

وأكد أنه بحث قضية قره باغ بشكل وجيز مع الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، وأن واشنطن تتابع التطورات الجارية في المنطقة.

وأشار بومبيو إلى تقديم تركيا دعما عسكريا لحكومة باكو خلال الجولة الأخيرة من التصعيد العسكري في قره باغ.

وقال: “شاهدنا أن تركيا شرعت في تقديم تعزيزات لأذربيجان ووجهنا لكافة اللاعبين الخارجيين دعوة لعدم التدخل في الوضع بالمنطقة”.