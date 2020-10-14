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تعرف على iPhone 12 بنسختيه العادية والصغيرة

تعرف على iPhone 12 بنسختيه العادية والصغيرة
http://almnatiq.net/?p=912301
المناطق - وكالات

كشفت شركة آبل خلال حدث Hi Speed أمس عن هواتف آيفون بنسخها الجديدة وأزاحت الستار عن مجموعة مميزة من الأجهزة الذكية.

ومن أبرز الهواتف التي استعرضتها الشركة جاء iPhone 12 بسنخته العادية وتصميمه الخارجي الذي يعيد للأذهان تصاميم هواتف iPhone 5.

وحصل هذا الهاتف على هيكل بأبعاد (160.8/ 78.1 / 7.4) ملم، يزن 164 غ، محمي من الجوانب بإطار من الألومينيوم المقاوم للصدمات والخدوش والعوامل الجوية، وزود بشاشة Super Retina XDR OLED بمقاس 6.1 بوصة، بدقة عرض (2532/1170) بيكسل ، تدعم تقنيات HDR10، ومحمية بزجاح Gorilla Glass.

وحصل هذا الهاتف على تقنيات Dolby Vision و Wide color gamut و True-tone ، وعلى منفذ لبطاقات الاتصال، ومنفذ Lightning, USB 2.0، وبطارية تكفيه ليعمل 65 ساعة تقريبا يمكن شحن 50% من سعتها خلال نصف ساعة عبر شاحن سريع باستطاعة 15 واطا.

كما زودته آبل بشريحة NFC للدفع الإلكتروني وأنظمة لتحديد المواقع، ومودم للاتصال بشبكات 5G، ومعالج Apple A14 Bionic الحديث المطور بتقنية (5 تانومترات)، وذواكر تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل، والكاميرا أمامية ثنائية العدسة أيضا بدقة 12 ميغابيكسل ، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وسيطرح هذا الهاتف بألوان أساسية هي الأبيض والأسود والأحمر والأخضر والأزرق.

أما النسخة الصغيرة من هذا الجهاز والتي طرحت باسم iPhone 12 mini فحصلت على هيكل بتصميم مشابه أبعاده (131.5 / 64.2 / 7.4) ملم، يزن 135 غ.

وحصل الهاتف على شاشة Super Retina XDR OLED بمقاس 5.4 بوصة تدعم تقنية HDR10، بدقة (2340/1080) بيكسل، معدل سطوعها يعادل 625 شمعة/م، وأبعادها “19.5:9”.

وزود أيضا بتقنيات Dolby Vision وWide color gamut و True-tone، وبمنفذ بطاقات الاتصال، ومنفذ Lightning, USB 2.0، ونظام تشغيل iOS 14، وتقنية “بلوتوث-5″، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية تعمل مع تقنية الشحن السريع عبر شاحن باستطاعة 20 واطا,

ودعمته آبل بمعالج Apple A14 Bionic الحديث، وذواكر تخزين داخلية 64/128/256 غيغابايت، وجهاز موديم للاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (12+12) ميغابيكسل، وكاميرا السيلفي أيضا بعدسة مزدوجة بدقة ميغابيكسل، أما الألوان التي سيطرح فيها فستكون الأسود والأبيض والأخضر والأحمر والأرزق.

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