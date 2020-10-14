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نائب وزير الداخلية يستقبل سفيري جمهورية بنجلاديش وموريشيوس لدى المملكة

نائب وزير الداخلية يستقبل سفيري جمهورية بنجلاديش وموريشيوس لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=912311
المناطق - واس

استقبل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، في مكتبه بالرياض ، سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري.
كما استقبل معاليه سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.
وجرى خلال الاستقبالين استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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