استقبل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، في مكتبه بالرياض ، سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري.
كما استقبل معاليه سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت سودهن.
وجرى خلال الاستقبالين استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
نائب وزير الداخلية يستقبل سفيري جمهورية بنجلاديش وموريشيوس لدى المملكة
استقبل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، في مكتبه بالرياض ، سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري.
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