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أمانة الحدود الشمالية تبرم أول عقد الإلكتروني على مستوى أمانات المناطق بمنصة فرص

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أمانة الحدود الشمالية تبرم أول عقد الإلكتروني على مستوى أمانات المناطق بمنصة فرص

أمانة الحدود الشمالية تبرم أول عقد الإلكتروني على مستوى أمانات المناطق بمنصة فرص
http://almnatiq.net/?p=912321
المناطق - عرعر

قامت وكالة الاستثمارات والأراضي بأمانة منطقة الحدود الشمالية بإبرام أولى العقود الإلكترونية على مستوى أمانات المملكة وذلك من خلال منصة فرص التابعة لـ وزارة الشؤون البلدية والقروية والمهتمة بطرح الفرص الاستثمارية بالقطاع البلدي على مستوى المملكة .

وتأتي هذه الخطوة في ظل السعي الدائم لـ وزارة الشؤون البلدية والقروية لمواكبة رؤية المملكة 2030 من خلال العديد من المحاور التي تهدف إلى رفع معدلات الشفافية وأتمتة الإجراءات البلدية والتي توفرها منصة فرص الذي عمل على إتاحة كافة الفرص الاستثمارية للمستثمرين على مستوى المملكة

وتعد منصة فرص المنصة الأولى للاستثمار البلدي حيث توفر للمستثمرين السهولة في الاطلاع على جميع الفرص الاستثمارية المطروحة عبر كافة الأمانات والبلديات التابعة بالإضافة إلى تيسير إجراءات دخول المنافسة بكل سهولة ويسر .

ويعد إبرام هذا العقد الإلكتروني الأول على مستوى المملكة ثمرة إنجاز للجهود المشتركة بين الأمانة والوزارة والذي سيسهم في فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات بالمنطقة .

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