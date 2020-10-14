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بلدية حوطة بني تميم تدشن سيارة خدمة العملاء المتنقلة ومركز خدمة الضيف

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بلدية حوطة بني تميم تدشن سيارة خدمة العملاء المتنقلة ومركز خدمة الضيف

بلدية حوطة بني تميم تدشن سيارة خدمة العملاء المتنقلة ومركز خدمة الضيف
http://almnatiq.net/?p=912324
المناطق-حوطة بني تميم

دشن رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني مركز خدمة الضيف وسيارة خدمة العملاء المتنقلة، وذلك بحضور رئيس المجلس البلدي ونائبه ومدراء الادارات بالبلدية

وتهدف البلدية في تدشينها لتقديم كافة الخدمات البلدية بكل يسر وسهوله للمواطن والمقيم من خلال الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الميسرة عبر منصة بلدي.

وجاءت فكرة إنشاء مركز خدمة الضيف تماشياً مع توجه وزارة الشؤون البلدية والقروية في التسهيل على المواطن والمقيم وخدمتهم بشكل يضمن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، ويقدم المركز جميع الخدمات للمستفيدين من طباعة الرخص المهنية والشهادات الصحية ورخص البناء والترميم والتسوير، إضافة إلى طلبات صيانة الطرق والإنارة وغيرها، وتم تزويد المركز بجهاز للتقييم الذاتي للخدمات المقدَّمة لهم حرصاً من البلدية على متابعة جودة الخدمات المقدمة وقياس رضى المستفيد.

من جهته أوضح المهندس فارس بن محمد القحطاني أن مركز خدمة الضيف يتيح أيضاً للمستفيدين إمكانية الاستعلام عن أي طلب أو حجز موعد لمقابلة مسؤولي البلدية لتذليل كافة العقبات وضمان إنجاز الخدمات البلدية بجهد أقل وجودة أعلى.

وأشار إلى مبادرة البلدية في تدشين سيارة خدمة العملاء المتنقلة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى بلديات منطقة الرياض، والتي تقدم جميع الخدمات البلدية لفئات من المجتمع غالية علينا جميعاً وهي ( السجناء – ذوي الإعاقة – كبار السن – المرضى بالمستشفى) دون تكبدهم عناء الذهاب لمقر البلدية وذلك عن طريق سيارة مخصصة مزودة بأحدث التجهيزات المكتبية والتقنية يشرف عليها كوادر شابة متخصصة ويقدمون جميع الخدمات البلدية في وقت قصير وجودة عالية.

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