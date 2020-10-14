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الأمير تركي بن طلال يوجه بمشاركة فئة الشباب في اجتماعات المجالس المحلية والبلدية في عسير

الأمير تركي بن طلال يوجه بمشاركة فئة الشباب في اجتماعات المجالس المحلية والبلدية في عسير

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الأمير تركي بن طلال يوجه بمشاركة فئة الشباب في اجتماعات المجالس المحلية والبلدية في عسير

الأمير تركي بن طلال يوجه بمشاركة فئة الشباب في اجتماعات المجالس المحلية والبلدية في عسير
http://almnatiq.net/?p=912330
المناطق - عسير

وجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، محافظي المنطقة بإشراك الشباب في الاجتماعات التي يتم عقدها من قبل المجالس المحلية التابعة للمحافظات والمجالس البلدية التابعة للأمانة وبلدياتها، وتفعيل مساهمتهم في صناعة القرار عبر أخذ مرئياتهم فيما يخص تنمية وتطوير المدن والمحافظات واتخاذ القرارات والتوجيهات وبخاصة المتعلقة بفئة الشباب.

وجاء توجيه أمير منطقة عسير تجاوبًا مع مطالبة أحد الشباب بتشكيل لجنة من الشباب ذوي القدرة والكفاءة لمشاركة المجلس البلدي في المحافظة بعد تذمره من نقص الخدمات البلدية في محافظته، و تقدمه بطلب الإنارة والسفلتة والأمن، إلا أنه لم يتم تحقيق طلبه، مبينًا أن الإشكال في المجلس البلدي، وتجاوب الأمير تركي بن طلال مع طلب المواطن بتوجيهه للمحافظين، ودعمًا لشباب المنطقة من أصحاب الأفكار النيرة والقدرات المتميزة.
وقد نفذت محافظات المنطقة وأمانة عسير وبلدياتها التابعة توجيه سموه بمشاركة الشباب في مجالسها المحلية والبلدية والإستماع إلى آرائهم ومطالبهم والأخذ بكافة مقترحاتهم في تحقيق المسيرة التنموية التي تهدف إليها جميع المحافظات، وتتوافق مع الخطة الإستراتيجية للمنطقة التي وضعتها هيئة تطوير عسير ويشرف عليها سمو رئيس الهيئة.

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