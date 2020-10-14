الأولمبية السعودية توقع مذكرة تعاون لنشر وتعزيز رياضة التزلج بالمملكة والتدريب على مهاراتها وتقنياتها

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بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وقعت اللجنة الأولمبية ممثلة بنائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وشركة “ماجد الفطيم العقارية” ممثلة بالرئيس الإقليمي خالد العجمي، اليوم مذكرة تعاون بين الجانبين لمدة عام واحد لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لنشر وتعزيز رياضة التزلج بالمملكة وتدريب الطاقات والمواهب السعودية على مهارات وتقنيات التزلج على الجليد.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “المذكرة تسعى لتحقيق الدعم المطلوب لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة وتسويقها في مجالات السينما والمعارض والمولات والمرافق الرياضية خاصة وأن شركة “ماجد الفطيم” تمتلك سجلاً حافلاً في تطوير وتشغيل العديد من مراكز التسوق المتميزة، والمشاريع العقارية العملاقة متعددة الأغراض، والفنادق، والوحدات السكنية بمختلف أنواعها، إضافة إلى المكاتب والمنشآت الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف سموه: “المذكرة تشتمل الاستفادة من المساحات العامة في مراكز التسوق التابعة للشركة، والمساحات المتاحة في دور السينما بمختلف مناطق المملكة لإقامة معارض رياضية وثقافية تروج للرياضات المختلفة والقيم الأولمبية، ومنتجع التزلج “Ski Saudi” التابع لشركة “ماجد الفطيم “.

وأكد سموه أن توقيع هذه الاتفاقية سيعزز -بمشيئة الله- من تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030م المتعلقة بممارسة المجتمع للرياضة، مشدداً على أن القطاع الخاص عنصر مهم لرفع مستوى القطاع الرياضي السعودي، خاصة وأن المملكة مقبلة – بإذن الله – على استضافة المزيد من الدورات والبطولات العالمية في مختلف الرياضات.

فيما قدم الرئيس الإقليمي للشركة في المملكة خالد العجمي الشكر إلى اللجنة الأولمبية العربية السعودية على تعاونها مع شركة “ماجد الفطيم” لتعزيز رياضة التزلج في المملكة.

وقال: “متحمسون للتعاون الذي سيجمع بين فريق سكي السعودية Ski Saudiوفريق سكي دبي Ski Dubai، الذي يتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال، وذلك للاستفادة القصوى من خبراتهم ومعارفهم ونقل أفضل الممارسات والمعايير العالمية إلى المملكة، وذلك بمجرد حصولنا على الموافقة الرسمية لتقديم ونشر رياضة التزلج للمواطنين السعوديين “.

وبموجب مذكرة التعاون، من المقرر أن يجري تدريب فريق “سكي السعودية” “Ski Saudi” في إمارة دبي، لتمكين أعضاء الفريق وتعزيز قدراته ومهاراته في مختلف أنواع الرياضات الثلجية وفق أحدث التقنيات والأساليب العالمية.