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انطلاق فعاليات مهرجان اليوم الدولي للمرأة الرِّيفية بالمنطقة الشرقية

انطلاق فعاليات مهرجان اليوم الدولي للمرأة الرِّيفية بالمنطقة الشرقية

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انطلاق فعاليات مهرجان اليوم الدولي للمرأة الرِّيفية بالمنطقة الشرقية

انطلاق فعاليات مهرجان اليوم الدولي للمرأة الرِّيفية بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=912350
المناطق - واس

افتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري اليوم، فعاليات مهرجان اليوم الدولي للمرأة الريفية، الذي ينظّمه فرع الوزارة بالمنطقة تحت عنوان “المساهمة القيمة التي تقدمها المرأة الريفية في التنمية”، بمشاركة بعض الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، وذلك بمحافظة القطيف.
وشارك في المهرجان عددٌ من الجهات بأركان ثقافية وصحية وترفيهية، إضافة إلى أركان الأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم دعماً لمشروعاتهم الناشئة، ونشر ثقافة العمل والإنتاج بين أفراد المجتمع والعديد من الأنشطة والفعاليات الأخرى.

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