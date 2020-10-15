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الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يعلن إقامة راليي باها حائل والشرقية الدوليين

الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يعلن إقامة راليي باها حائل والشرقية الدوليين
http://almnatiq.net/?p=912357
المناطق - الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية عن تنظيم رالي حائل الدولي الذي سيقام على مدار جولتين تسدلان الستار على موسم 2020 من بطولة كأس العالم لراليات الباها التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.
كما أعلن الاتحاد كذلك عن انضمام باها الشرقية إلى روزنامة موسم 2021 المُقبل ليظهر السباق للمرة الأولى في جدول جولات السلسلة العالمية.
وسيشكّل رالي باها حائل عودة المملكة العربية السعودية إلى واجِهة الفعاليات الرياضيةِ العالمية في رياضة المحركات.
ومن المقرر أن تنظم المملكة رالي باها حائل تحت صيغةٍ جديدةٍ؛ حيث يقام السباق على جولتين متتاليتين من راليات الباها حول مدينة حائل شمال وسط المملكة، وتُشكِلان الجولتين الخامسة والسادسة من موسم 2020، وستُقام الجولة الخامسة في الفترة ما بين 10 و12 ديسمبِر والسادسة في الفترة ما بين 14 و16 ديسمبر.
وتكتَسِب هاتان الجولتان أهميةً خاصة نظرًا لأنهما ستُقامان في موعدٍ قريبٍ من انطلاق رالي داكار 2021 في نُسختِهِ الثانية على أرضِ المملكة، ليكون بذلك رالي باها حائل فُرصةً مثالية ًللسائقين من أجل اختِبار جهوزيتهم لخوض الرالي الأكثر تحدياً في العالم، والتحضير من أجل الانغماس في أجوائه.
وأكدَّ صاحِب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، أن المملكة ستستضيفُ “باها الشرقية”، الذي سيظهر للمرة الأولى في جدول جولات السلسلة العالمية في موسم 2021، وذلكَ ما بين 4 و6 مارس من العام المُقبل، بعد أن أُدخلت عليه التعديلات اللازِمة ليتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للسيارات.
وقال سموه: “تحظى المملكة بتضاريس وطبيعةٍ رائعةٍ ومثالية لخوض الراليات الصحراوية، ويُشرِّفنا انضمام المملكة إلى قائمة الجولات العالمية الرسمية من الاتحاد الدولي للسيارات، كخطوةٍ مهمة للأمام تتسِّق مع الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما – وسمو وزير الرياضة، ودعمهم الغير محدود لرياضة المحركات في المملكة، في سبيل إظهار وطننا الغالي بصورة مشرفة تُظهر قدرته على استضافة بطولات عالمية على أعلى المستويات”.
وستكون جولتا رالي حائل ختام جدول بطولة كأس العالم لراليات الباها لموسم 2020، التي بدأت في روسيا في شهر فبراير الماضي واستُؤْنِفت في جولات بولندا في سبتمبر الماضي قبل أن تتواصل بجولات البرتغال ودُبي في نوفمبر، ثم الختام في المملكة العربية السعودية في ديسمبر.
يشار إلى أن جولتي باها حائل تقامان بتنظيمٍ وتعاونٍ بين الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهيئة تطوير منطقة حائل ووزارتي الرياضة والسياحة.

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