“المحكمة العليا” تنهي قضايا العضل وفسخ النكاح..

المناطق - الرياض

كشف المحامي عبدالرحمن اللاحم، أن “المحكمة العليا” أنهت قضايا العضل بسبب الكفاءة بالنسب وقررت مبدأ قضائيًا يقضي بأن الكفاءة المعتبرة هي في الدين فحسب، وذلك بعد رفعه قضية العضل المستأنف ضدها.

وأضاف “اللاحم” -بحسب “عكاظ”-: أن المحكمة قررت أيضًا إغلاق باب المرافعة في القضية والتأكيد أن الكفاءة المعتبرة هي في الدين فحسب، وبذلك انتهت قضايا (الكفاءة بالنسب) لأن مبادئ المحكمة العليا واجبة النفاذ.

ووصف المحامي، حكم المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في السعودية) بـ”التاريخي”؛ لإنهاء ما يسمى بالكفاءة بالنسب في السعودية سواء فسخ النكاح أو عضل المرأة عن الزواج لعدم كفاءة النسب.

وأشار “اللاحم” إلى أن “الحكم استند على الأمر الملكي رقم 24013 الصادر 12-4-1440 والذي قضى على عدم اشتمال الأحكام القضائية ما ينافي حقوق الإنسان، كما أن المملكة موقعة على اتفاقية مناهضة للتمييز العنصري، والكفاءة بالنسب تعد مناهضة ومخالفة للمساوة بين المواطنين”.

وأضاف: “عليه لا يجوز لأي مؤسسة قضائية إصدار حكم مفاده عدم الكفاءة بالنسب لأن حكم المحكمة العليا قضى (بأن الكفاءة هي الكفاءة بالدين فحسب)، ولا تجوز مخالفته بأي شكل من الأشكال، وإذا خالفته فحكمها مخالف للقانون وحري بالنقض”.