احدث الأخبار

المشتري للصقر الأغلى يكشف كيف انتقل حبه للصقور من هواية إلى استثمار مربح
أبرز المواد
 وزير الطاقة يكشف عن برنامج يستفيد من البترول والغاز في صناعات جديدة
أبرز المواد
 ترمب يهاجم وتويتر يوضح.. مقال مثير عن بايدن يشعل خلافا
أبرز المواد
 “المحكمة العليا” تنهي قضايا العضل وفسخ النكاح..
أبرز المواد
 الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على عسير وجازان
أبرز المواد
 مجموعة العشرين: بوادر التعافي للاقتصاد العالمي بدأت تؤتي ثمارها
أبرز المواد
 قرار بحق مشجع إنجليزي بعد عنصريته ضد محمد صلاح
أبرز المواد
 إيطاليا تتخلى عن الصدارة أمام هولندا وإنجلترا تسقط في ويمبلي
أبرز المواد
 ميركل: الأيام والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في مكافحة كورونا
أبرز المواد
 برونالدو أو من دونه.. البرتغال مستمرة في التألق بدوري الأمم
أبرز المواد
 ميلانيا ترامب: ابني أيضا أصيب بكورونا
أبرز المواد
 في يومه الثاني.. منتدى القيم الدينية يناقش مواجهة جائحة كوفيد-19
أبرز المواد
المشتري للصقر الأغلى يكشف كيف انتقل حبه للصقور من هواية إلى استثمار مربح

المشتري للصقر الأغلى يكشف كيف انتقل حبه للصقور من هواية إلى استثمار مربح

أبرز المواد
وزير الطاقة يكشف عن برنامج يستفيد من البترول والغاز في صناعات جديدة

وزير الطاقة يكشف عن برنامج يستفيد من البترول والغاز في صناعات جديدة

أبرز المواد
ترمب يهاجم وتويتر يوضح.. مقال مثير عن بايدن يشعل خلافا

ترمب يهاجم وتويتر يوضح.. مقال مثير عن بايدن يشعل خلافا

أبرز المواد
“المحكمة العليا” تنهي قضايا العضل وفسخ النكاح..

“المحكمة العليا” تنهي قضايا العضل وفسخ النكاح..

أبرز المواد

“المحكمة العليا” تنهي قضايا العضل وفسخ النكاح..

“المحكمة العليا” تنهي قضايا العضل وفسخ النكاح..
http://almnatiq.net/?p=912404
المناطق - الرياض

كشف المحامي عبدالرحمن اللاحم، أن “المحكمة العليا” أنهت قضايا العضل بسبب الكفاءة بالنسب وقررت مبدأ قضائيًا يقضي بأن الكفاءة المعتبرة هي في الدين فحسب، وذلك بعد رفعه قضية العضل المستأنف ضدها.

وأضاف “اللاحم” -بحسب “عكاظ”-: أن المحكمة قررت أيضًا إغلاق باب المرافعة في القضية والتأكيد أن الكفاءة المعتبرة هي في الدين فحسب، وبذلك انتهت قضايا (الكفاءة بالنسب) لأن مبادئ المحكمة العليا واجبة النفاذ.

ووصف المحامي، حكم المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في السعودية) بـ”التاريخي”؛ لإنهاء ما يسمى بالكفاءة بالنسب في السعودية سواء فسخ النكاح أو عضل المرأة عن الزواج لعدم كفاءة النسب.

وأشار “اللاحم” إلى أن “الحكم استند على الأمر الملكي رقم 24013 الصادر 12-4-1440 والذي قضى على عدم اشتمال الأحكام القضائية ما ينافي حقوق الإنسان، كما أن المملكة موقعة على اتفاقية مناهضة للتمييز العنصري، والكفاءة بالنسب تعد مناهضة ومخالفة للمساوة بين المواطنين”.

وأضاف: “عليه لا يجوز لأي مؤسسة قضائية إصدار حكم مفاده عدم الكفاءة بالنسب لأن حكم المحكمة العليا قضى (بأن الكفاءة هي الكفاءة بالدين فحسب)، ولا تجوز مخالفته بأي شكل من الأشكال، وإذا خالفته فحكمها مخالف للقانون وحري بالنقض”.

روابط ذات صلة

المشتري للصقر الأغلى يكشف كيف انتقل حبه للصقور من هواية إلى استثمار مربح

المشتري للصقر الأغلى يكشف كيف انتقل حبه للصقور من هواية إلى استثمار مربح
وزير الطاقة يكشف عن برنامج يستفيد من البترول والغاز في صناعات جديدة

وزير الطاقة يكشف عن برنامج يستفيد من البترول والغاز في صناعات جديدة
ترمب يهاجم وتويتر يوضح.. مقال مثير عن بايدن يشعل خلافا

ترمب يهاجم وتويتر يوضح.. مقال مثير عن بايدن يشعل خلافا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*