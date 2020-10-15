ترمب يهاجم وتويتر يوضح.. مقال مثير عن بايدن يشعل خلافا

وأوضح في بيان الخميس أن المنشورات المتعلقة بالمقال المذكور حذفت لأنها تضمنت صوراً تكشف معلومات شخصية وعناوين خاصة تتعلق بالبريد الالكتروني، وأرقام هواتف، بما يتعارض مع سياسة موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

كما أضاف موقع التغريد الأشهر أن سياسته التي وضعت عام 2018 ، تمنع استخدام المنصة لتوزيع أي محتوى أو معلومات تم الحصول عليها دون إذن. وتابع:” لا نريد تحفيز القرصنة عبر السماح باستخدام تويتر لتوزيع مواد يُحتمل أن يكون قد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

إلى ذلك، شكّك أحد مسؤولي فيسبوك في صحّة الرسائل الإلكترونية التي استند إليها مقال “نيويورك بوست”. وقال آندي ستون إنّ فيسبوك سيتحقّق من صحّة هذه المعلومات وبانتظار جلاء الأمر سيحدّ من انتشار المقال على منصّاته.

وكان ترمب هاجم بقوة موقعي تويتر وفيسبوك لحظرهما مقالاً يزعم أنّه يفضح تعاملات فاسدة ربطت منافسه الديموقراطي في انتخابات البيت الأبيض جو بايدن وشركة غاز أوكرانية كانت تشغّل هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق.

وكتب في تغريدة على تويتر “مريع للغاية كيف أنّ فيسبوك وتويتر حذفا مقال رسائل البريد الإلكتروني، “سلاح الجريمة” المتعلّقة بالنعسان جو بايدن وابنه هانتر والمنشور في نيويورك بوست”. وأضاف “هذه ليست سوى البداية بالنسبة لهما. ما من شيء أسوأ من سياسي فاسد”.

يشار إلى أن المقال موضع الخلاف يستند إلى بريد إلكتروني تم الحصول عليه بشكل غير قانوني من جهاز كمبيوتر خاص بهانتر تمّت قرصنته.