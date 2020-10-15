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المنتخب السعودي يلتقي جامايكا ودياً مرتين خلال شهر نوفمبر المقبل في معسكر الرياض

المنتخب السعودي يلتقي جامايكا ودياً مرتين خلال شهر نوفمبر المقبل في معسكر الرياض
http://almnatiq.net/?p=912422
المناطق - الرياض

يُقيم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكرًا داخليًا في الرياض، تزامنًا مع أيام الفيفا في شهر نوفمبر المقبل، خلال الفترة من 9 – 17 نوفمبر، ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وسيلتقي الأخضر منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من الشهر المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

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