متحدث الصحة يكشف عن سبب مقولة “حالتك غير” لبعض المصابين بكورونا

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http://almnatiq.net/?p=912429
المناطق - الرياض

طالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، المُصابين بفيروس “كورونا” باتباع التعليمات والنصائح التي يتلقونها من مصادر غير موثوق بها أو غير مُختصة.

وقال العبدالعالي إن كل حالة مرضية مُختلفة عن الأخرى وتحتاج لتعليمات خاصة بها من الجهات المختصة بذلك، مشيراً إلى أنه ليست كل المصادر سواء المقروءة أو المسموعة أو مواقع التواصل موثوقاً بها.

ولفت إلى أن الظروف المرضية بين شخص وآخر غير متساوية وكذلك التجارب مختلفة أيضاً، مبيناً أن الحالة المرضية والعمر والوزن وغيرها مختلفة من شخص لآخر، لذا فإن الأصل أن حياة كل شخص غير الآخر.

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