احدث الأخبار

الجزائر: إدانة “الابنة السرية” لبوتفليقة بـ 12 سنة سجناً
أبرز المواد
 متحدث الصحة يكشف عن سبب مقولة “حالتك غير” لبعض المصابين بكورونا
أبرز المواد
 ألمانيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا
دولي
 المنتخب السعودي يلتقي جامايكا ودياً مرتين خلال شهر نوفمبر المقبل في معسكر الرياض
أبرز المواد
 منتدى القيم الدينية السابع لمجموعة العشرين يواجه خطاب الكراهية ويتبنى السلام والتنمية
أبرز المواد
 المشتري للصقر الأغلى يكشف كيف انتقل حبه للصقور من هواية إلى استثمار مربح
أبرز المواد
 وزير الطاقة يكشف عن برنامج يستفيد من البترول والغاز في صناعات جديدة
أبرز المواد
 ترمب يهاجم وتويتر يوضح.. مقال مثير عن بايدن يشعل خلافا
أبرز المواد
 “المحكمة العليا” تنهي قضايا العضل وفسخ النكاح..
أبرز المواد
 الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على عسير وجازان
أبرز المواد
 مجموعة العشرين: بوادر التعافي للاقتصاد العالمي بدأت تؤتي ثمارها
أبرز المواد
 قرار بحق مشجع إنجليزي بعد عنصريته ضد محمد صلاح
أبرز المواد
الجزائر: إدانة “الابنة السرية” لبوتفليقة بـ 12 سنة سجناً

الجزائر: إدانة “الابنة السرية” لبوتفليقة بـ 12 سنة سجناً

أبرز المواد
متحدث الصحة يكشف عن سبب مقولة “حالتك غير” لبعض المصابين بكورونا

متحدث الصحة يكشف عن سبب مقولة “حالتك غير” لبعض المصابين بكورونا

أبرز المواد
ألمانيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا

ألمانيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا

دولي
المنتخب السعودي يلتقي جامايكا ودياً مرتين خلال شهر نوفمبر المقبل في معسكر الرياض

المنتخب السعودي يلتقي جامايكا ودياً مرتين خلال شهر نوفمبر المقبل في معسكر الرياض

أبرز المواد

الجزائر: إدانة “الابنة السرية” لبوتفليقة بـ 12 سنة سجناً

الجزائر: إدانة “الابنة السرية” لبوتفليقة بـ 12 سنة سجناً
http://almnatiq.net/?p=912431
المناطق - وكالات

أدانت محكمة بالعاصمة الجزائرية، أمس، «مدام مايا» التي ادعت أنها ابنة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالسجن 12 سنة مع التنفيذ، على أساس تهم فساد خطيرة، تورط فيها وزيران ومدير الشرطة سابقاً؛ إذ نال كل واحد منهم عقوبة 10 سنوات سجناً مع التنفيذ.
وعدت «قصة مايا»، واسمها الحقيقي زوليخا نشناش، لغزاً محيراً، وأعطت، بحسب محامين على صلة بالملف، انطباعاً قوياً عن حالة التسيّب، والتلاعب بمؤسسات كبيرة في الدولة، مثل رئاسة الجمهورية.
فخلال سنوات طويلة، تصرفت «مايا» على أساس أنها ابنة بوتفليقة، وقد كانت فعلاً على صلة به، حسبما ذكرته هي في محاضر التحقيق الأمني. لكن هذه العلاقة ظلت غامضة.
وأثناء المحاكمة التي استمرت أسبوعاً، طالب محامون باستدعاء بوتفليقة لسماعه في القضية، لكن القاضي رفض، علماً بأن عامة الجزائريين يعرفون أن بوتفليقة لم تكن له زوجة ولا أولاد، وقد اعتقلت «مايا» (40 سنة) العام الماضي، بناء على بلاغات ضدها.
وجرت متابعة «ابنة الرئيس» والمسؤولين الحكوميين، بتهم «غسل أموال»، و«استغلال النفوذ» و«منح امتيازات غير مستحقة»، و«تبديد المال العام»، و«تحريض عون عمومي (موظف حكومي) على منح امتيازات غير مستحقة»، و«تهريب العملة الصعبة نحو الخارج».
وخلال المحاكمة، أكد وزيرا الأشغال العمومية والعمل، عبد الغني زعلان ومحمد الغازي، أن محمد روقاب، السكرتير الخاص لدى بوتفليقة، طلب منهما منح زوليخا مشروعات وامتيازات استثمارية، بصفتيهما واليين (قبل أن يصبحا عضوين في الحكومة خلال السنوات الأخيرة لحكم بوتفليقة)، وأكد لهما أن الأمر يتعلق بأوامر صادرة عن الرئيس وتخص ابنته. وقد أكدا أنهما لم يكن بوسعهما رفض تنفيذ تلك الأوامر، التي جاءتهما من الرئاسة.
وتعطي قوانين البلاد للوالي، بصفته ممثلاً للحكومة، سلطة واسعة للتصرف في المال العام والصفقات الحكومية. وقد جرت إدانة غازي وزعلان من طرف القضاء في قضايا أخرى، بتهم فساد. وصرح روقاب في المحكمة بأنه تلقى توصية من بوتفليقة بخصوص «ابنته» المفترضة، وأنه كان مرغماً على تطبيق أوامره التي نقلها إلى الواليين. وحسبما جاء في التحقيق، فقد اختارت «مايا» ولايتي الشلف ووهران بغرب البلاد لإطلاق مشروعات مربحة. وكان لها ما أرادت في ظرف قصير بفضل زعلان وغازي. كما اعترف مدير الشرطة السابق، اللواء عبد الغني هامل، بأنه جهز إقامة زوليخا بكاميرات مراقبة، بناء على طلب مسؤولين نافذين في الرئاسة. وقد عاشت «ابنة بوتفليقة» المفترضة فترة طويلة في مقر إقامة تابع للرئاسة، يقع بمنتجع سياحي بالعاصمة.
يذكر أن هامل يقضي عقوبة 15 سنة سجناً بتهم فساد، كما أدان القضاء زوجته وأبناءه الثلاثة بأحكام ثقيلة بالسجن في القضية نفسها.
إلى ذلك، أدانت محكمة بوهران، أمس، 4 أشخاص بالسجن 4 أشهر مع التنفيذ، بتهم «إهانة هيئة نظامية»، و«التجمهر غير المسلح»، و«المسّ بالنظام العام».
وتعود الوقائع إلى 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حينما خرج نشطاء بالحراك الشعبي في شوارع وهران، كبرى مدن غرب البلاد، احتفالاً بمرور 32 سنة على انتفاضة شعبية مشهودة (1988) للمطالبة بالديمقراطية والحرية، وإنهاء نظام الحزب الواحد. وخلال الاحتجاجات جرى اعتقال العشرات من المتظاهرين، فيما شهدت العاصمة في اليوم نفسه احتجاجات مماثلة، اعتقل فيها كثير من النشطاء والحقوقيين أيضاً، يرتقب تنظيم محاكمات لهم قبل نهاية الشهر.
وأعلن المعتقلون الأربعة في وهران عن إضراب عن الطعام في السجن، تعبيراً عن سخطهم من الحكم. ويصل عدد المعتقلين بسبب التعبير عن مواقفهم السياسية، إلى 70 بحسب «اللجنة الوطنية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي» الذي أطاح حكم ونظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

روابط ذات صلة

متحدث الصحة يكشف عن سبب مقولة “حالتك غير” لبعض المصابين بكورونا

متحدث الصحة يكشف عن سبب مقولة “حالتك غير” لبعض المصابين بكورونا
ألمانيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا

ألمانيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا
المنتخب السعودي يلتقي جامايكا ودياً مرتين خلال شهر نوفمبر المقبل في معسكر الرياض

المنتخب السعودي يلتقي جامايكا ودياً مرتين خلال شهر نوفمبر المقبل في معسكر الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*