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داود أوغلو يهاجم أردوغان: أسرتك تحصد الثروات

داود أوغلو يهاجم أردوغان: أسرتك تحصد الثروات
http://almnatiq.net/?p=912434
المناطق - وكالات

بعد أن أثارت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين إلى “الصبر” على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا منذ نحو عامين، استهجان قيادات المعارضة، عاد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، ليهاجمه من جديد.

واستهجنت قيادات المعارضة التركية دعوةأردوغان  المواطنين للصبر على الأزمة الاقتصادية، بينما لا تتنازل أسرته والمقربين منه عن الرفاهية وتزداد ثرواتهم تضخما، وفقا لصحيفة “زمان” التركية.

واستشهد أوغلو بآيات من القرآن الكريم من سورة الحشر موجها حديثه إلى أردوغان، وذلك في إشارة منه إلى أن الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءًا ويعاني منها المواطنون وسط تضخم لثروة عائلة أردوغان.

وخاطب داود أوغلو أردوغان قائلا: “بعد قولك أن العالم أكبر من 5. لا تؤسس نظاما اقتصاديا في بلدك يعتمد على 5 شركات فقط”.

وأضاف “هذا الشعب هو أكثر شعب تقبل مصطلح الصبر  أجدادنا صبروا 6-7 سنوات في تعبئة عامة. آباؤنا أيضا صبروا على القحط في الحرب العالمية الثانية، لكنهم لم يفقدوا ارتباطهم بالدولة”.

وتابع: “نحن أيضا صبرنا على 4 انقلابات. نحن نعرف الصبر. هذه الأمة تصبر عندما ترى أن القادة أيضا يصبرون. ولكن إذا كان هناك من يحصد الثروات من صبر الشعب، فإن الشعب لن يصمت على ذلك”.

وأشار داود اوغلو إلى أنه بينما يطالب أردوغان الشعب بالصبر قدمت حكومته إعفاءا ضريبيا ضخما بقيمة 9 مليارات و449 مليون ليرة تركية، لشركة كاليون القابضة المؤيدة لحزب العدالة والتنمية، والتي من ضمن شركائها زوج شقيقة أردوغان .

كما انتقدت زعيمة حزب الخير، ميرال أكشنار، حياة الرفاهية التي يعيشها أردوغان وعائلته، في الوقت الذي دعا فيه الشعب إلى الصبر.

وقالت موجهة حديثها لأردوغان: “عليك أن تبيع طائرتك البالغ سعرها 500 مليون دولار بدلا من دعوة الشعب للصبر!”.

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