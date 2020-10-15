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الكويت ترفض طلبًا قطريًّا للوساطة لحل أزمة المقاطعة العربية

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الكويت ترفض طلبًا قطريًّا للوساطة لحل أزمة المقاطعة العربية

الكويت ترفض طلبًا قطريًّا للوساطة لحل أزمة المقاطعة العربية
http://almnatiq.net/?p=912452
المناطق - الرياض

أكدت مصادر كويتية وفقا لحساب “ملفات عربية” أن‏ رسالة أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد” الخطية التي بعث بها أمس لأمير الكويت الشيخ “نواف الأحمد الصباح”، لم تلقَ قبولاً من الجانب الكويتي.
وسلم الرسالة القطرية وزير خارجية قطر الشيخ “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، خلال استقبال أمير الكويت له في قصر السيف أمس.
فيما كشفت المصادر عن رفض الكويت لطلب الدوحة الأخير بالوساطة لحل مشكلة المقاطعة العربية، ولم يمر سوى أيام قليلة على وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح” إلا وسعى تميم بن حمد آل ثاني للتودد للأمير الكويتي الجديد من أجل الاستعانة بوساطة أمير الكويت الجديد حتى يتدخل للوساطة وحل أزمة المقاطعة،
ووفقاً للموقع فإن الإلحاح القطري المستمر بشأن وساطة الكويت في أزمة المقاطعة تسببت بانزعاج الجانب الكويتي من مشاكل النظام القطري وتماديه في سياسة دعم الإرهاب والمنظمات المتطرفة حول.

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