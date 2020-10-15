أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية 

تبوك - علي العميري

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا للجنة السلامة المرورية في المنطقة اليوم في قاعة الاجتماعات بمكتب سموه بالإمارة اجتماع لجنة السلامه المرورية بالمنطقة بحضور وكيل أمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني وأعضاء اللجنة العليا ذات العلاقة بالسلامة المرورية وفي مستهل الاجتماع أكد سمو أمير المنطقة إلى الدور الهام للجنة من خلال تفعيل دور اللجان المختلفة في مدينة تبوك والمحافظات بالمنطقة واهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالسلامة المرورية وشدد سموه إلى بذل كافة الجهود والمبادرات لنشر الوعي المروري ‏ودعم السلوك الإيجابي السائقين و تعديل الممارسات الخاطئة للإستفاده في كافة المنصات الإلكترونية للوصول إلى اكبر شريحة من المجتمع كما وجه سموه بوضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الحوادث كما وجه سموه بإعداد الخطط المرورية التي تعنى بالحركة المرورية خصوصا في ساعات الذروه او خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية وكذلك رصد الاختناقات المرورية والمواقع التي تكثر بها الحوادث واتخاذ الاجراءات اللازمه لمعالجتها كما ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال و اتخاذ حيالها التوجيهات اللازمة .