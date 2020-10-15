أمير القصيم يشهد اليوم الذهبي لمهرجان الرمان بمركز الشيحيه

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة, اليوم , فعاليات اليوم الذهبي لمهرجان الرمان بنسخته الرابعة بمركز الشيحية بمحافظة البكيرية , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, والمشرف على فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقطاع الشمالي والغربي المهندس سلمان الصوينع, ومحافظ البكيرية المهندس صالح الخليفة, ورئيس مركز الشيحية خالد الربيعان, وعدد من المزارعين.

حيث تجول سموه فور وصوله لمقر المهرجان مطلعاً على أكثر من 250 معرضا تستعرض منتج الرمان من خلال اكثر من 500 ألف شجرة يتم انتاجها من 48 مزرعة منتشرة بالشيحيه وماحولها.

عقب ذلك توجه سموه للحفل المقام بهذه المناسبة حيث عزف السلام الملكي, تلا ذلك انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم, بعد ذلك القى رئيس اللجنة المنظمة رئيس بلدية محافظة البكيرية يوسف الخليفة كلمة أكد من خلالها أن رعاية سمو أمير منطقة القصيم لمهرجان الرمان الرابع عكس مدى حرص القيادة ـ أيدها الله ـ على تعزيز وتشجيع وتنمية مثل هذه الكرنفالات الإقتصاديه تحقيقاً للأهداف الاقتصادية المرجوة وما هو نافع للمزارعين, مشيراً على أن المهرجان يستعرض انتاج اكثر من 100 عارض , بالإضافة إلى 120 أسرة منتجة قدمت لهم المواقع بالمجان , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه لمثل هذ المناسبات والمحافل الهامة الاقتصادية للمنطقة, تلا ذلك قدم الشاعر علي بن جازي الشيب قصيدة شعرية وطنية, بعد ذلك قدم, بعد ذلك قدم أوبريت انشادي وطني.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , على أن ما تقدمه مهرجانات المنطقة الزراعية في جميع أنواعها يعكس ما تمتاز به المنطقة من منتجات ذات جودة عالية , مشيراً سموه على أنه من المهم أن نركز على النوعية قبل الكمية لكي نواصل كسب المصداقية العالية ورغبة المستهلك في إيجاد منتج يليق باسم المنطقة ومزارعيها.

وقال سموه : هذه البلاد المباركة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ واصلت فعالياتها ومهرجاناتها الزراعية مع تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية دعماً لأبنائها المزارعين , وتوفيراً للعديد من فرص العمل للشباب والفتيات والأسر المنتجة وهذا يعطي دلالة واضحة بوجود جدوى اقتصادية عالية لها.

موجهاً سموه بتمديد المهرجان لمدة أسبوع وحتى يوم السبت ما بعد القادم لما يقدمه المهرجان من جانب اقتصادي إيجابي ولما يمنحه من فرص العمل لأبناء المنطقة , مبيناً على أن القيادة ـ أيدها الله ـ تسعى وبشكل مستمر إلى مواصلة دعم مثل هذه المهرجانات الزراعية دعماً لعجلة الاقتصاد والنماء , مقدماً شكره وتقديره لكافة فريق العمل القائمين بمثل هذه المهرجانات, والمزارعين الذين يمثلون ويكرسون الوطنية بمثل هذه المخرجات المفيدة للوطن وأبناءه, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

وكرم سمو أمير منطقة القصيم في ختام الحفل الرعاة والداعمين وشركاء النجاح من القطاعات الحكومية لمهرجان الرمان الرابع , وتسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

ريدة