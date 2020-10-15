احدث الأخبار

“ما ينسكت عنه”.. حملة توعوية خليجية لحماية الأطفال من التحرش
أبرز المواد
 “الصحة” : أكثر من 20 مليون مكالمة تلقاها مركز 937 خلال العام الحالي 2020
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد اليوم الذهبي لمهرجان الرمان بمركز الشيحيه
أبرز المواد
 نائب وزير الصناعة: هدفنا أن نجعل الاستثمار في القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية 
أبرز المواد
 الكويت ترفض طلبًا قطريًّا للوساطة لحل أزمة المقاطعة العربية
أبرز المواد
 للمرة الأولى بالنيابة السعودية.. ملازمات تحقيق يباشرن عملهن ويرون طبيعته
أبرز المواد
 “الحصيني” : 3 مناطق معرضة للأمطار وحبات البرد
أبرز المواد
 الكشف عن أبرز المهن التي سيتم توطينها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات!
أبرز المواد
 اليمن.. تبادل للأسرى بين الحكومة والحوثيين على دفعتين
أبرز المواد
 بمساعدة “غوغل”.. عاد إلى أسرته بعد 12 عاما من اختطافه
أبرز المواد
 داود أوغلو يهاجم أردوغان: أسرتك تحصد الثروات
أبرز المواد
“ما ينسكت عنه”.. حملة توعوية خليجية لحماية الأطفال من التحرش

“ما ينسكت عنه”.. حملة توعوية خليجية لحماية الأطفال من التحرش

أبرز المواد
“الصحة” : أكثر من 20 مليون مكالمة تلقاها مركز 937 خلال العام الحالي 2020

“الصحة” : أكثر من 20 مليون مكالمة تلقاها مركز 937 خلال العام الحالي 2020

أبرز المواد
أمير القصيم يشهد اليوم الذهبي لمهرجان الرمان بمركز الشيحيه

أمير القصيم يشهد اليوم الذهبي لمهرجان الرمان بمركز الشيحيه

أبرز المواد
نائب وزير الصناعة: هدفنا أن نجعل الاستثمار في القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين

نائب وزير الصناعة: هدفنا أن نجعل الاستثمار في القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين

أبرز المواد

“ما ينسكت عنه”.. حملة توعوية خليجية لحماية الأطفال من التحرش

“ما ينسكت عنه”.. حملة توعوية خليجية لحماية الأطفال من التحرش
http://almnatiq.net/?p=912471

أطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون بالتعاون مع متخصصين وجمعيات مهتمة بحماية الطفل، حملة بعنوان “ما ينسكت عنه”، لحماية الأطفال من التحرش.
وتركز مضامين الحملة على إبراز خطورة الصمت وأثره السلبي في إيذاء الطفل، فضلاً عن الدور المجتمعي توعوياً.
وتتضمن الحملة التي تستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، وسائط فيديو توعوية وتوزيع مطبوعات إرشادية ومحاضرات تثقيفية إلى جانب تقديم الاستشارات المتخصصة لمن يحتاجها من أفراد المجتمع.
وخصص مجلس الصحة الخليجي ضمن الحملة، موقعاً إلكترونياً، يوفر مختلف المعلومات المتخصصة التي تحتاج إليها الأسر؛ بهدف تعزيز الوقاية وحماية أو علاج أطفالهم من التحرش بأنواعه، إضافة إلى توفير قاعدة معلومات عن المتخصصين والجمعيات وخطوط مساندة الطفل في الدول الأعضاء.

 

روابط ذات صلة

“الصحة” : أكثر من 20 مليون مكالمة تلقاها مركز 937 خلال العام الحالي 2020

“الصحة” : أكثر من 20 مليون مكالمة تلقاها مركز 937 خلال العام الحالي 2020
أمير القصيم يشهد اليوم الذهبي لمهرجان الرمان بمركز الشيحيه

أمير القصيم يشهد اليوم الذهبي لمهرجان الرمان بمركز الشيحيه
نائب وزير الصناعة: هدفنا أن نجعل الاستثمار في القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين

نائب وزير الصناعة: هدفنا أن نجعل الاستثمار في القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*