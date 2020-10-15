الحياة الفطرية: إلغاء ترخيص الاستيراد حال حظر الدولة

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http://almnatiq.net/?p=912477
المناطق - متابعات

اشترطت الهيئة السعودية للحياة الفطرية تقديم نسخة “إذن استيراد” من وكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة عند التقدم للهيئة بطلب استيراد حيوانات فطرية حية تندرج ضمن قوائم الأنظمة المحلية والدولية التي تطبقها الهيئة.

وأشارت إلى أنه في حالة حظر الاستيراد من الدولة المستورد منها بسبب انتشار وباء فيها؛ فإن ترخيص الاستيراد يعتبر لاغياً، ومن حق صاحب الترخيص استرجاع قيمته، أو تجديده بعد رفع الحظر.

وأوضحت أنه يمكن تقديم طلبات الاستيراد عن طريق الرابط التالي: http://swa-eservices.gov.sa/LR/Add

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