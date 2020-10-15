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الحضيف رئيساً لنادي البكيرية لأربع سنوات قادمة بالتزكية

الحضيف رئيساً لنادي البكيرية لأربع سنوات قادمة بالتزكية
http://almnatiq.net/?p=912481
البكيرية - محمد المسلم

عقدت الجمعية العمومية لنادي البكيرية اجتماعها مساء أمس الأربعاء ونصّبت الأستاذ عبدالرحمن بن صالح الحضيف رئيساً للنادي للسنوات الأربعة القادمة بالتزكية.
وأعلنت لجنة الانتخابات فوز الحضيف وقائمته في مجلس الإدارة بالكامل ، والتي ضمت كلًا من: حامد الدغماني وعادل القضيبي وعمر الحضيف وبندر السبيل وأحمد الهياف وعلي السويلمي.
وحضر الجمعية العمومية للبكيرية 14 عضواً في القائمة التي أعلنتها اللجنة بينهم عضواً ذهبياً وهو المهندس عبدالرحمن السويلم، بالإضافة إلى  رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المترشحون للانتخابات.
وقد تم خلال الجمعية العمومية كذلك اعتماد التقريرين المالي والإداري للنادي.

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