الهيئة الملكية بينبع تحتفل بيوم البيئة العربي

احتفلت الهيئة الملكية بينبع بمناسبة يوم البيئة العربي والذي يصاف سنوياً اليوم الرابع عشر من شهر أكتوبر من كل عام، ويأتي هذا الاحتفال من منطلق حرص الهيئة الملكية على زيادة الوعي البيئي لدى كافة شرائح المجتمع وترسيخ بعض المفاهيم البيئية الإيجابية للنشء والأسرة كونهم المكون الرئيس لمجتمعنا، وأكد سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي في كلمة له بهذه المناسبة أن الهيئة الملكية تهدف من المشاركة في الاحتفال بيوم البيئة العربي تسليط الضوء وتكثيف الجهود حول القضايا البيئية الهادفة وتفعيل روح المبادرات والمسؤولية الفردية والجماعية تجاه البيئة، وأشار سعادته أن الهيئة الملكية بينبع دأبت ومنذ إنشائها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمدينة ينبع الصناعية عبر حماية ومراقبة البيئة المحيطة ابتداء من الدراسات الأولية ووضع الأنظمة والتشريعات وانتهاء بتطبيق أفضل ممارسات الإدارة البيئية.