احدث الأخبار

إيميلات هيلاري.. تكشف صناعة الفوضى ودعم إيران لاحتلال العراق وتأسيس “داعش”
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يتفقد مشروعات تأهيل 5000 مبنى سكني بمنطقة “سيد الشهداء”
منطقة المدينة المنورة
 “الإسكان” تشارك في أعمال الاجتماع الـ 85 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
أبرز المواد
 هيئة المهندسين تضبط 1000 مخالف خلال توسيعها نطاق أعمال الرقابة والتفتيش
أبرز المواد
 تعليم تبوك يوقع مذكرة شراكة مع فرع الموارد البشرية بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير نجران يستعرض عملية التعليم بالمعاهد العلمية
منطقة نجران
 الأمير تركي بن محمد بن فهد يثمن دعم القيادة الرشيدة للعمل الخيري والإنساني
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بينبع تحتفل بيوم البيئة العربي
منطقة المدينة المنورة
 الإسكان التنموي وجمعية ترميم يوقعان إتفاقية تعاون في الخدمات الإسكانية
المنطقة الشرقية
 الحضيف رئيساً لنادي البكيرية لأربع سنوات قادمة بالتزكية
منطقة القصيم
 الحياة الفطرية: إلغاء ترخيص الاستيراد حال حظر الدولة
أبرز المواد
 “ما ينسكت عنه”.. حملة توعوية خليجية لحماية الأطفال من التحرش
أبرز المواد
إيميلات هيلاري.. تكشف صناعة الفوضى ودعم إيران لاحتلال العراق وتأسيس “داعش”

إيميلات هيلاري.. تكشف صناعة الفوضى ودعم إيران لاحتلال العراق وتأسيس “داعش”

أبرز المواد
أمير منطقة المدينة المنورة يتفقد مشروعات تأهيل 5000 مبنى سكني بمنطقة “سيد الشهداء”

أمير منطقة المدينة المنورة يتفقد مشروعات تأهيل 5000 مبنى سكني بمنطقة “سيد الشهداء”

منطقة المدينة المنورة
“الإسكان” تشارك في أعمال الاجتماع الـ 85 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

“الإسكان” تشارك في أعمال الاجتماع الـ 85 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

أبرز المواد
هيئة المهندسين تضبط 1000 مخالف خلال توسيعها نطاق أعمال الرقابة والتفتيش

هيئة المهندسين تضبط 1000 مخالف خلال توسيعها نطاق أعمال الرقابة والتفتيش

أبرز المواد

الأمير تركي بن محمد بن فهد يثمن دعم القيادة الرشيدة للعمل الخيري والإنساني

الأمير تركي بن محمد بن فهد يثمن دعم القيادة الرشيدة للعمل الخيري والإنساني
http://almnatiq.net/?p=912490
الدمام - فتحية عبدالله
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مؤسسة تعليم الخيرية اجتماع المجلس الثاني (عن بعد) بحضور أعضاء المجلس كلاً من احسان بن فريد عبدالجواد ، عصام بن عبدالقادر المهيدب ، خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم ، خالد بن محمد البواردي ، عبدالهادي بن حمد الزعبي ، عيسى بن حسن الأنصاري.
وفي مستهل الاجتماع أكد سمو رئيس المجلس على الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الخيرية بالمملكة في عمليات التنمية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية للإسهام في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 .. مثمناً الدعم الكبير الذي يلقاه العمل الخيري والإنساني من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
كما أضاف سموه بأنه في ظل التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم والعمل الخيري والإنساني على وجه الخصوص أصحبت المسؤولية أكبر على المؤسسات الخيرية سواء من جانب تحمل مسؤولياتها وتنمية مواردها المالية وتنويع مصادر الدخل لديها .. أو من جانب تقديمها لخدمات ومشاريع تسهم في خدمة المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا .
بعد ذلك ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها واتخذ بشأنها القرارات اللازمة .. والتي كان من أهمها تطوير وتنمية أوقاف المؤسسة واستثمار مواردها المالية لتنوع المصادر تحقيقاً لأهداف المؤسسة الاستراتيجية.
كما بحث المجلس الموضوعات المتعلقة بالمشاريع التنموية للمؤسسة والاستثمارية والتي تحقق الأهداف الاستثمارية وتقدم خدماتها للمجتمع وافراده
صرح بذلك أمين عام المؤسسة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري مفيداً إن المؤسسة ومن منطلق أهدافها الاستراتيجية تسعى إلى تنمية وتطوير مواردها المالية من خلال زيادة الموارد المالية الواردة من أوقاف المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتي تسهم ايضاً في عمليات التنمية التي تشهدها البلاد ولتكون مؤسسة خيرية منتجة تعمل مع مثيلاتها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
يذكر أن مؤسسة تعليم الخيرية وضعت لها استراتيجية خمسية للخمسة سنوات القادمة ورصدت أهدافاً ورؤى تتوافق مع رؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

الإسكان التنموي وجمعية ترميم يوقعان إتفاقية تعاون في الخدمات الإسكانية

الإسكان التنموي وجمعية ترميم يوقعان إتفاقية تعاون في الخدمات الإسكانية
نائب وزير الصناعة: هدفنا أن نجعل الاستثمار في القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين

نائب وزير الصناعة: هدفنا أن نجعل الاستثمار في القطاع الصناعي الخيار الأول للمستثمرين
انطلاق فعاليات مهرجان اليوم الدولي للمرأة الرِّيفية بالمنطقة الشرقية

انطلاق فعاليات مهرجان اليوم الدولي للمرأة الرِّيفية بالمنطقة الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*