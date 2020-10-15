الأمير تركي بن محمد بن فهد يثمن دعم القيادة الرشيدة للعمل الخيري والإنساني

الدمام - فتحية عبدالله

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مؤسسة تعليم الخيرية اجتماع المجلس الثاني (عن بعد) بحضور أعضاء المجلس كلاً من احسان بن فريد عبدالجواد ، عصام بن عبدالقادر المهيدب ، خالد بن عبدالرحمن العبدالكريم ، خالد بن محمد البواردي ، عبدالهادي بن حمد الزعبي ، عيسى بن حسن الأنصاري.

وفي مستهل الاجتماع أكد سمو رئيس المجلس على الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الخيرية بالمملكة في عمليات التنمية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية للإسهام في تحقيق اهداف رؤية المملكة 2030 .. مثمناً الدعم الكبير الذي يلقاه العمل الخيري والإنساني من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

كما أضاف سموه بأنه في ظل التطورات والمتغيرات التي يشهدها العالم والعمل الخيري والإنساني على وجه الخصوص أصحبت المسؤولية أكبر على المؤسسات الخيرية سواء من جانب تحمل مسؤولياتها وتنمية مواردها المالية وتنويع مصادر الدخل لديها .. أو من جانب تقديمها لخدمات ومشاريع تسهم في خدمة المجتمعات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا .

بعد ذلك ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها واتخذ بشأنها القرارات اللازمة .. والتي كان من أهمها تطوير وتنمية أوقاف المؤسسة واستثمار مواردها المالية لتنوع المصادر تحقيقاً لأهداف المؤسسة الاستراتيجية.

كما بحث المجلس الموضوعات المتعلقة بالمشاريع التنموية للمؤسسة والاستثمارية والتي تحقق الأهداف الاستثمارية وتقدم خدماتها للمجتمع وافراده

صرح بذلك أمين عام المؤسسة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري مفيداً إن المؤسسة ومن منطلق أهدافها الاستراتيجية تسعى إلى تنمية وتطوير مواردها المالية من خلال زيادة الموارد المالية الواردة من أوقاف المؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتي تسهم ايضاً في عمليات التنمية التي تشهدها البلاد ولتكون مؤسسة خيرية منتجة تعمل مع مثيلاتها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

يذكر أن مؤسسة تعليم الخيرية وضعت لها استراتيجية خمسية للخمسة سنوات القادمة ورصدت أهدافاً ورؤى تتوافق مع رؤية المملكة 2030.