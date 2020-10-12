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أمير نجران يستعرض عملية التعليم بالمعاهد العلمية

أمير نجران يستعرض عملية التعليم بالمعاهد العلمية
http://almnatiq.net/?p=912493
المناطق - واس

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالجهود التي تقدمها المعاهد العلمية في المنطقة لخدمة المنتسبين إليها في العملية التعليمية، وجودة إجراءات استمرار الدراسة، مثمنًا دور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في إنشاء منصة “معهدي” التعليمية.
جاء ذلك أثناء استقبال سموه في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير المعهد العلمي بنجران مبارك بن أحمد الهمامي , ومدير المعهد العلمي بمحافظة شرورة عبدالكريم بن مبخوت الصيعري , ومدير المعهد العلمي بمحافظة يدمة عايض بن حمد آل فطيح، حيث شاهد سموه إيجازًا مرئيًا عن عملية التعليم، والخطط المقرة لتفعيل الفصول الافتراضية المجهزة بالاحتياجات، ومتابعة الحضور بالحصة الواحدة، بالاعتماد على تقنيات التعليم، والدعم الفني.
وأوضح مدير المعهد العلمي بنجران أن المعاهد العلمية في المنطقة حققت المرتبة الخامسة عشرة على مستوى المملكة في القبول والإقبال على المعاهد.

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