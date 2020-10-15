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هيئة المهندسين تضبط 1000 مخالف خلال توسيعها نطاق أعمال الرقابة والتفتيش

هيئة المهندسين تضبط 1000 مخالف خلال توسيعها نطاق أعمال الرقابة والتفتيش

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هيئة المهندسين تضبط 1000 مخالف خلال توسيعها نطاق أعمال الرقابة والتفتيش

هيئة المهندسين تضبط 1000 مخالف خلال توسيعها نطاق أعمال الرقابة والتفتيش
http://almnatiq.net/?p=912499
المناطق - واس

نفذت الهيئة السعودية للمهندسين ممثلةً بإدارة الرقابة والتفتيش، جولات ميدانية على عدد من القطاعات لضبط الممارسات المهنية فيها ورصد المخالف منها لنظام مزاولة المهن الهندسية.
وأوضحت الهيئة أن أعمال التفتيش تركزت في السابق على المكاتب والشركات الهندسية، بينما اتسع نطاق الجولات الحالية ليشمل قطاعات متعددة كمراكز الصيانة في وكالات السيارات وشركات المقاولات ممن يتوفر لديهم كوادر مهنية تندرج تحت نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.
وبينت الهيئة أنها رصدت خلال جولاتها العديد من المخالفات المهنية، شملت مناطق عدة، رصدت خلاها 32 مخالفةً خلال 109 زيارات، وضبطت ما يزيد عن 1000 مخالف، وذلك منذ انطلاق الحملة التفتيشية نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأكد مدير إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالكريم العنزي، أن الحملة مستمرة على جميع الأنشطة التجارية المهنية التي تقع ضمن دائرة التفتيش طالما توفرت المعلومات التي تفيد بممارستها للمهن الهندسية والفنية الخاضعة لنظام المزاولة، مبيناً أن الحملات تهدف إلى زيادة الوعي بالنظام وتحذر من ممارسة الأنشطة المهنية الهندسية في المنشآت دون مراعاة للأنظمة والتعليمات الصادرة.
ودعت الهيئة المنشآت الممارسة للأنشطة الهندسية، التقيّد بالأنظمة المنصوص عليها، مؤكدة أنها ستوقع العقوبات بحقّ كل من يخالف المادة الثانية عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية، كما يحال المخالف للمادة الحادية عشرة إلى النيابة العامة حسب ما نصّ عليه النظام وآليته التنفيذية.

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