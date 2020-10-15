احدث الأخبار

أمير القصيم يشكر “عبدالعزيز السويلم” لرعايته الماسية لمهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية
منطقة القصيم
 المياه الوطنية تعلن بدء استقبال طلبات توصيلات المياه في 5 أحياء بمدينة جدة
منطقة مكة المكرمة
 الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة تحصل على رخصة الجودة لتصنيع مكونات طائرات “التايفون” كأول شركة سعودية
أبرز المواد
 التحالف : وصول 4 أسرى سودانيين و15 أسيراً سعودياً إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض
أبرز المواد
 نائب امير جازان يقلد عدداً من ضباط مديرية السجون بالمنطقة رتبهم الجديدة
منطقة جازان
 باركيندو: أوبك+ ستضمن ألا تهوي أسعار النفط مجددا
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” تعتمد مساعدات مالية جديدة لدول أعضاء ومؤسسات إنسانية عبر صندوق التضامن الإسلامي
أبرز المواد
 بسبب العقوبات.. 40 مليار دولار أرصدة إيران المجمدة
أبرز المواد
 إيميلات هيلاري.. تكشف صناعة الفوضى ودعم إيران لاحتلال العراق وتأسيس “داعش”
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يتفقد مشروعات تأهيل 5000 مبنى سكني بمنطقة “سيد الشهداء”
منطقة المدينة المنورة
 “الإسكان” تشارك في أعمال الاجتماع الـ 85 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
أبرز المواد
 هيئة المهندسين تضبط 1000 مخالف خلال توسيعها نطاق أعمال الرقابة والتفتيش
أبرز المواد
أمير القصيم يشكر “عبدالعزيز السويلم” لرعايته الماسية لمهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية

أمير القصيم يشكر “عبدالعزيز السويلم” لرعايته الماسية لمهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية

منطقة القصيم
المياه الوطنية تعلن بدء استقبال طلبات توصيلات المياه في 5 أحياء بمدينة جدة

المياه الوطنية تعلن بدء استقبال طلبات توصيلات المياه في 5 أحياء بمدينة جدة

منطقة مكة المكرمة
الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة تحصل على رخصة الجودة لتصنيع مكونات طائرات “التايفون” كأول شركة سعودية

الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة تحصل على رخصة الجودة لتصنيع مكونات طائرات “التايفون” كأول شركة سعودية

أبرز المواد
التحالف : وصول 4 أسرى سودانيين و15 أسيراً سعودياً إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض

التحالف : وصول 4 أسرى سودانيين و15 أسيراً سعودياً إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض

أبرز المواد

باركيندو: أوبك+ ستضمن ألا تهوي أسعار النفط مجددا

باركيندو: أوبك+ ستضمن ألا تهوي أسعار النفط مجددا
http://almnatiq.net/?p=912519
المناطق - وكالات

قال أمين عام أوبك محمد باركيندو، اليوم الخميس، إن تحالف أوبك+ سيضمن ألا تهوي أسعار النفط بقوة مجددا حين يجتمع لوضع السياسة في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

جاءت تصريحات باركيندو ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك مجال لزيادة مزمعة في إنتاج النفط اعتبارا من يناير كانون الثاني من جانب أوبك+، المجموعة التي تضم دول أوبك وروسيا وحلفاء آخرين.

وردا على سؤال بشأن زيادة إنتاج أوبك+ المزمعة في 2021، قال: “لا سبب للشعور بالقلق”.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، الأربعاء، تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي.

وانخفض مخزون الخام 5.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع قدره 2.8 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.2 مليون برميل.

وبحسب أرقام معهد البترول، تراجع استهلاك مصافي التكرير للخام 601 ألف برميل يوميا.

روابط ذات صلة

الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة تحصل على رخصة الجودة لتصنيع مكونات طائرات “التايفون” كأول شركة سعودية

الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة تحصل على رخصة الجودة لتصنيع مكونات طائرات “التايفون” كأول شركة سعودية
التحالف : وصول 4 أسرى سودانيين و15 أسيراً سعودياً إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض

التحالف : وصول 4 أسرى سودانيين و15 أسيراً سعودياً إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض
“التعاون الإسلامي” تعتمد مساعدات مالية جديدة لدول أعضاء ومؤسسات إنسانية عبر صندوق التضامن الإسلامي

“التعاون الإسلامي” تعتمد مساعدات مالية جديدة لدول أعضاء ومؤسسات إنسانية عبر صندوق التضامن الإسلامي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*