باركيندو: أوبك+ ستضمن ألا تهوي أسعار النفط مجددا

المناطق - وكالات

قال أمين عام أوبك محمد باركيندو، اليوم الخميس، إن تحالف أوبك+ سيضمن ألا تهوي أسعار النفط بقوة مجددا حين يجتمع لوضع السياسة في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

جاءت تصريحات باركيندو ردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك مجال لزيادة مزمعة في إنتاج النفط اعتبارا من يناير كانون الثاني من جانب أوبك+، المجموعة التي تضم دول أوبك وروسيا وحلفاء آخرين.

وردا على سؤال بشأن زيادة إنتاج أوبك+ المزمعة في 2021، قال: “لا سبب للشعور بالقلق”.

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، الأربعاء، تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي.

وانخفض مخزون الخام 5.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع قدره 2.8 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.2 مليون برميل.

وبحسب أرقام معهد البترول، تراجع استهلاك مصافي التكرير للخام 601 ألف برميل يوميا.