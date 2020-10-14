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نائب امير جازان يقلد عدداً من ضباط مديرية السجون بالمنطقة رتبهم الجديدة

نائب امير جازان يقلد عدداً من ضباط مديرية السجون بالمنطقة رتبهم الجديدة

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نائب امير جازان يقلد عدداً من ضباط مديرية السجون بالمنطقة رتبهم الجديدة

نائب امير جازان يقلد عدداً من ضباط مديرية السجون بالمنطقة رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=912522
جازان - فضة عطيف

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، عدداً من ضباط المديرية العامة للسجون رتبهم الجديدة وذلك بعد صدور الأمر السامي بترقيتهم ، بحضور مدير عام المديرية العامة للسجون بجازان العميد عيضة بن عايض المالكي.
وقلد سمو نائب أمير جازان كل من العميد عبدالعزيز بن ادريس صميلي ، والعميد علي بن احمد ابودوشه والرائد يحي بن ابراهيم الجربوع والرائد عبد العزيز بن يحي البعيطي رتبهم الجديدة.
وأكد سمو نائب أمير المنطقة على أهمية مضاعفة الجهود وبذل المزيد من قبل الضباط المشمولين بالترقيات وكافة زملائهم منسوبي سجون جازان ، ومنسوبي جميع القطاعات العسكرية والخدمية لتقديم أفضل الخدمات لأهالي والمقيمين بالمنطقة انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
حضر مراسم التقليد وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.

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