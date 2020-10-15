احدث الأخبار

الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة تحصل على رخصة الجودة لتصنيع مكونات طائرات “التايفون” كأول شركة سعودية
أبرز المواد
 التحالف : وصول 4 أسرى سودانيين و15 أسيراً سعودياً إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض
أبرز المواد
 نائب امير جازان يقلد عدداً من ضباط مديرية السجون بالمنطقة رتبهم الجديدة
منطقة جازان
 باركيندو: أوبك+ ستضمن ألا تهوي أسعار النفط مجددا
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” تعتمد مساعدات مالية جديدة لدول أعضاء ومؤسسات إنسانية عبر صندوق التضامن الإسلامي
أبرز المواد
 بسبب العقوبات.. 40 مليار دولار أرصدة إيران المجمدة
أبرز المواد
 إيميلات هيلاري.. تكشف صناعة الفوضى ودعم إيران لاحتلال العراق وتأسيس “داعش”
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يتفقد مشروعات تأهيل 5000 مبنى سكني بمنطقة “سيد الشهداء”
منطقة المدينة المنورة
 “الإسكان” تشارك في أعمال الاجتماع الـ 85 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
أبرز المواد
 هيئة المهندسين تضبط 1000 مخالف خلال توسيعها نطاق أعمال الرقابة والتفتيش
أبرز المواد
 تعليم تبوك يوقع مذكرة شراكة مع فرع الموارد البشرية بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير نجران يستعرض عملية التعليم بالمعاهد العلمية
منطقة نجران
الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة تحصل على رخصة الجودة لتصنيع مكونات طائرات “التايفون” كأول شركة سعودية

الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة تحصل على رخصة الجودة لتصنيع مكونات طائرات “التايفون” كأول شركة سعودية

أبرز المواد
التحالف : وصول 4 أسرى سودانيين و15 أسيراً سعودياً إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض

التحالف : وصول 4 أسرى سودانيين و15 أسيراً سعودياً إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض

أبرز المواد
نائب امير جازان يقلد عدداً من ضباط مديرية السجون بالمنطقة رتبهم الجديدة

نائب امير جازان يقلد عدداً من ضباط مديرية السجون بالمنطقة رتبهم الجديدة

منطقة جازان
باركيندو: أوبك+ ستضمن ألا تهوي أسعار النفط مجددا

باركيندو: أوبك+ ستضمن ألا تهوي أسعار النفط مجددا

أبرز المواد

الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة تحصل على رخصة الجودة لتصنيع مكونات طائرات “التايفون” كأول شركة سعودية

الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة تحصل على رخصة الجودة لتصنيع مكونات طائرات “التايفون” كأول شركة سعودية
http://almnatiq.net/?p=912528
المناطق - واس

حصلت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة (وهج)، على رخصة الجودة، كأول شركة سعودية تصنِّع مكونات طائرات التايفون الميكانيكية في المملكة العربية السعودية، من شركة بي إيه إي سيستمز التي تتخذ من لندن مقرًا لها.
وعد رئيس شركة “وهج” أيمن بن أحمد الحازمي، حصولهم على هذه الرخصة، دلالة على التزام “وهج” بجودة المنتجات التي يتم تصنيعها، وحرصها على توطين هذه الصناعات، من خلال كوادر بشرية وطنية، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، في توطين الصناعات العسكرية.
وقال في تصريح لــ( واس ): “تعد شركة وهج إحدى الشركات الحاصلة على AS9100 التي تعمل على ضمان تصنيع المنتجات في مجالي الطيران والدفاع بدقة عالية، وهذه الرخصة من شركة بي إيه أي سيستمز هي تتويج لعمل وجهود استمرت لمدة 12 شهرًا، وشارك فيه عدد من المتخصصين في هندسة المواد ومدققي الجودة، وتطوير سلسلة التوريد، وفريق تطوير الأعمال في كلتا الشركتين”.
وأوضح أن هذه فرصة لشركة “وهج” لأن تكون جزءًا من سلسلة الشركات الموردة التابعة لشركة بي إيه إي سيستمز، لتوفير المكونات الآلية لطائرة تايفون في المملكة، مشيرا إلى أن استمرارهم في التعاون مع الشركات السعودية للتوريد يؤكد دعمهم لرؤية المملكة.
يذكر أن طائرة “التايفون” البريطانية الصنع تعد أحدث الطائرات المقاتلة في العالم لما تمتاز به من قدرة عالية على القتال وتملك إمكانات قتالية متقدمة وقدرة على حمل أكبر عدد من الأسلحة المختلفة، إضافة إلى كونها متعددة المهمات من بين أكثر المقاتلات تقدما الموجودة في العالم، ويمتلكها كل من سلاح الجو الملكي البريطاني، والألماني، والقوات الجوية الإيطالية، والإسبانية، والنمساوية، والقوات الجوية الملكية السعودية. وتمتاز طائرة التايفون بتصميمها “الإيروديناميكي” العالي الذي يمنحها قدرة عالية على المناورة.

روابط ذات صلة

التحالف : وصول 4 أسرى سودانيين و15 أسيراً سعودياً إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض

التحالف : وصول 4 أسرى سودانيين و15 أسيراً سعودياً إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض
باركيندو: أوبك+ ستضمن ألا تهوي أسعار النفط مجددا

باركيندو: أوبك+ ستضمن ألا تهوي أسعار النفط مجددا
“التعاون الإسلامي” تعتمد مساعدات مالية جديدة لدول أعضاء ومؤسسات إنسانية عبر صندوق التضامن الإسلامي

“التعاون الإسلامي” تعتمد مساعدات مالية جديدة لدول أعضاء ومؤسسات إنسانية عبر صندوق التضامن الإسلامي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*