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المياه الوطنية تعلن بدء استقبال طلبات توصيلات المياه في 5 أحياء بمدينة جدة

المياه الوطنية تعلن بدء استقبال طلبات توصيلات المياه في 5 أحياء بمدينة جدة

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المياه الوطنية تعلن بدء استقبال طلبات توصيلات المياه في 5 أحياء بمدينة جدة

المياه الوطنية تعلن بدء استقبال طلبات توصيلات المياه في 5 أحياء بمدينة جدة
http://almnatiq.net/?p=912531
المناطق - جدة

أعلنت شركة المياه الوطنية بدء استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للمياه في خمسة أحياء بمحافظة جدة، بعد اجراء الاختبارات التشغيلية لشبكات المياه وخطوط الربط بتلك الأحياء والتأكد من جهوزية الخدمة. مبينة أنه سيتم استقبال الطلبات عبر الفرع الالكتروني للشركة تسهيلاً على العملاء الكرام وتطبيقاً للإجراءات الوقائية لمكافحة فايروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس القطاع الغربي بالشركة المهندس محمد الغامدي أن الأحياء الجديدة التي دخلت الخدمة تضمنت (اللؤلؤ، البشائر، الفلاح، ومخططي الهدى الشفا بحي الحمدانية) بشمال وشمال شرق المحافظة، حيث ستخدم قرابة 45,000 نسمة من خلال ربط قرابة 2500 عقار قائم ستتم خدمتهم بعد استكمال طلباتهم، مشيراً الى ان هذه الخدمة ستسهم في الاستغناء عن متوسط 1,000 رحلة صهريج كانت تخدم سكان تلك الأحياء يومياً.
وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن أعمال الشركة التنموية التي تنفذها لإيصال الخدمة إلى مختلف الأحياء وزيادة نسبة التغطية لخدمة المياه بالشبكات في جدة، بالإضافة إلى مواصلة برنامج التخفيض والاستغناء عن خدمة الطلب بالصهاريج، وذلك لمواكبة مستهدفات رؤية 2030 لزيادة نسب التغطية بالخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء في المدن والمحافظات بمنطقة مكة المكرمة.

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