أمير القصيم يشكر “عبدالعزيز السويلم” لرعايته الماسية لمهرجان رمان القصيم الرابع بالشيحية

الشيحية - محمد المسلم

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم خلال رعايته اليوم الذهبي لمهرجان رمان القصيم بنسخته الرابعة بمركز الشيحيه التابع لمحافظة البكيرية ، شكره وتقديره للراعي الماسي للمهرجان الأستاذ عبدالعزيز بن محمد السويلم مشيداً بدعمه ورعايته للمهرجان ، وقدّم سموه درع تكريمي له.

من جهته قدّم الاستاذ عبدالعزيز السويلم خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وقال : تعودنا من سموه الدعم والتشجيع ورعايته لمثل هذه المناسبات والأنشطة تعكس حرص سموه حتى حققت المنطقة النجاح في مختلف المجالات بدعم دائم ومتابعة من سموه الكريم».

وأضاف السويلم : « كلمات الشكر من سموه دعم وتحفيز وهو قريب من الجميع ويشارك الجميع مناسباتهم في المنطقة وتجده يرحب بالصغير قبل الكبير وشاهدنا ذلك في المناسبات التي يرعاها سموه فشكراً لسموه الكريم ».