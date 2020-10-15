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سفير جمهورية بنغلاديش … الجبيل الصناعية بنية تحتية مميزة

سفير جمهورية بنغلاديش … الجبيل الصناعية بنية تحتية مميزة

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سفير جمهورية بنغلاديش … الجبيل الصناعية بنية تحتية مميزة

سفير جمهورية بنغلاديش … الجبيل الصناعية بنية تحتية مميزة
http://almnatiq.net/?p=912566
المناطق - الجبيل الصناعية

 

 

 

 

استقبل الرئيس التنفيذي بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي بمركز الزوار بمبنى الهيئة الملكية صباح أمس الخميس سعادة سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة د. محمد جاويد باتواري والوفد المرافق له.

 

 

حيث تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع والتعرف على المكانة الاقتصادية والاستثمارية للهيئة الملكية بالجبيل من خلال القصة النموذجية لإنشاء وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل لصناعية

 

من جانبه قال سعادة سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة د. محمد جاويد باتواري بصدق نحن معجبون من البنية التحتية المميزة ومن خطط الهيئة الملكية الاستراتيجية في بناء مدينة الجبيل الصناعية . وذكر أنهم بحثوا مع المسؤولين بالهيئة الملكية عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك .

 

 

وأوضح سفير جمهورية بنغلاديش أن المملكة العربية السعودية بلد صديق ولديها علاقة متينة ووطيدة بجمهورية بنغلاديش.

 

وأشار. جاويد إلى سعادته بما شاهدة من برامج تعليمية بالهيئة الملكية تساعد في إعداد الطلاب ليكونوا قادة في المستقبل .

 

 

عقب ذلك قام سعادة السفير بزيارة لمركز زوار الهيئة الملكية بالجبيل حيث شاهد القصة الإبداعية الفريدة لنشأة الجبيل الصناعية والفكر الاستثماري المميز الذي خولها بأن تكون مصدر جذب للاستثمار المحلي والأجنبي إضافة إلى البنية التحتية المميزة التي هيئة المناخ الاستثماري المناسب للمستثمرين بالإضافة إلى إبراز مقومات النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها، ، وتوزيع الأحياء السكانية بالمدينة. وشبكات التبريد بمياه البحر والتي تعتبر الأضخم على مستوى العالم.

 

وفي ختام الزيارة قام سعادة سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة د. محمد جاويد باتواري بزيارة لمعهد الجبيل التقني بالهيئة الملكية بالجبيل واطلع من خلالها على أقسامه وأحدث المعامل والورش التدريبية وطرق التعليم والتدريب المتبعة فيه.

 

 

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