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“الرئاسة العامة لشؤون الحرمين” توزع الهدايا على المعتمرين

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“الرئاسة العامة لشؤون الحرمين” توزع الهدايا على المعتمرين

“الرئاسة العامة لشؤون الحرمين” توزع الهدايا على المعتمرين
http://almnatiq.net/?p=912573
المناطق - واس

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة شؤون الأئمة هدايا على المعتمرين، بمشاركة فضيلة إمام المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري.
ويأتي البرنامج ضمن حملة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” في عامها الخامس، التي تطلقها الرئاسة العامة كل عام حيث ركزت الحملة هذا العام على توزيع أدوات النظافة والتعقيم، والوقاية من الأمراض، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، بسبب جائحة فيروس كورونا.

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