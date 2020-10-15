رئيس هيئة الهلال الأحمر يتفقد المراكز الإسعافية في منطقة الجوف

المناطق - الجوف

تفقد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال محمد العويسي اليوم، الخدمات الإسعافية بمنطقة الجوف.

واطلع العويسي على آلية العمل في منظومة العمل الإسعافي الذي تقوم به الهيئة والالتقاء بالعاملين في الميدان.

بعد ذلك زار رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي مقر فرع الهيئة بالمنطقة وغرفة العمليات،كما اطلع على آلية العمل فيها بدءًا من استقبال البلاغ حتى وصول الفرق الإسعافية للحالة، والتقى خلال الجولة بموظفين الفرع، مستمعًا من المدير العام للفرع بالمنطقة الدكتور تيمور بن شكر الله جان لشرح موجز عن الخدمات الإسعافية بالمنطقة والفرق التطوعية وأبرز الاحتياجات، إثر ذلك اطلع رئيس هيئة الهلال الأحمر على تجهيزات الهيئة في مقر التموين الطبي من المواد الطبية بالمنطقة والآلية المعمول بها لتغذية المراكز الإسعافية بتلك المواد، إضافة لتفقد مركزي إسعاف سكاكا وقارا ومقر الصيانة.